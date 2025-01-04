مظاهرات إسرائيلية أمام منزل رئيس الكنيست للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 11:55 صباحاً - أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن عشرات الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل رئيس الكنيست في هرتسليا للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى.

فجوات بين الأطراف ولا يوجد اختراق يؤدي إلى صفقة

وقالت القناة 12 العبرية، أمس، إن فريقا إسرائيليا غادر إلى قطر لاستئناف المفاوضات، في محاولة للتوصل إلى صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقلت هذه القناة الإسرائيلية عن مصدر تأكيده إحراز تقدم في المباحثات ولكن هناك فجوات بين الأطراف ولا يوجد اختراق يؤدي إلى صفقة.

استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

الخميس الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وافق على إرسال وفد إلى العاصمة الدوحة -الجمعة- لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل الأسرى مع حماس.

وحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن هذا الوفد سيبحث في الدوحة "صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار".

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