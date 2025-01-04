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مظاهرات إسرائيلية أمام منزل رئيس الكنيست للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى - أخبار كلمتك

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مظاهرات إسرائيلية أمام منزل رئيس الكنيست للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى - أخبار كلمتك

مظاهرات إسرائيلية أمام منزل رئيس الكنيست للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 11:55 صباحاً - أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن عشرات الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل رئيس الكنيست في هرتسليا للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى.

 

فجوات بين الأطراف ولا يوجد اختراق يؤدي إلى صفقة

وقالت القناة 12 العبرية، أمس، إن فريقا إسرائيليا غادر إلى قطر لاستئناف المفاوضات، في محاولة للتوصل إلى صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقلت هذه القناة الإسرائيلية عن مصدر تأكيده إحراز تقدم في المباحثات ولكن هناك فجوات بين الأطراف ولا يوجد اختراق يؤدي إلى صفقة.

 

استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

 الخميس الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وافق على إرسال وفد إلى العاصمة الدوحة -الجمعة- لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل الأسرى مع حماس.

وحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن هذا الوفد سيبحث في الدوحة "صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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