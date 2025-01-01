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الرياضة - 09:16 - حسام موافي يوضح أفضل طريقة لتشجيع الأطفال على الصلاة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:16 - حسام موافي يوضح أفضل طريقة لتشجيع الأطفال على الصلاة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - حسام موافي يوضح أفضل طريقة لتشجيع الأطفال على الصلاة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 09:16 مساءً - قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، نصيحة للأمهات والأسر الذين يشتكون من عدم التزام أبنائهم بأداء الصلاة، محذرًا الأمهات: «أوعوا تضربوا الأطفال».

وقال أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: «خلوا الأب ياخد أبنائه معاه المسجد ويحببهم في الصلاة.. اوعوا تضربوا الطفل اللي مبيرضاش يصلي».

وأضاف موافي: «ضرب الأطفال غير مستحب، والصلاة ليست بالشكل السهل الذي يسهل على الأطفال أداؤه، لذا يجب اتخاذ أساليب ليّنة».

وفي سياق آخر أوضح الدكتور حسام موافي، أن الأموال الكثيرة التي ينعم بها الله على الشخص، ليست بالضرورة تعني رضا الله عنا، مستعينًا بقول الله تعالى: «لئن شكرتم لأزيدنكم».

وتابع: «الراجل البسيط بيكون اختبارات ربنا له قليلة، على عكس الراجل اللي معاه فلوس، بيكون اختبارات ربنا له كثيرة على قدر ما هو عليه».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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