أرسنال يضرب برينتفورد بثلاثية ويواصل مطاردة ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:35 مساءً - الدوري الإنجليزي، فاز أرسنال على مضيفه برينتفورد، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب «جريفين بارك»، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي أرسنال على مجريات الأمور دون خطورة حقيقية على المرميين، حتى الدقيقة 12 التي شهدت تقدم برينتفورد بهدف عكس سير اللقاء، عن طريق برايان مبويمو بعد تمريرة من ميكيل دامسجارد إلى مبويمو الذي انطلق وسددها من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمني سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة 28، تألق ديفيد رايا حارس أرسنال بعد تصدي رائع على مرتين لتسديدة كيان لويس بوتر من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 29، نجح أرسنال في إدراك التعادل عن طريق جابريل جيسوس، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء من توماس بارتي تصدي لها فليكن حارس مرمى برينتفورد ولكن تابعها بامتياز جيسوس وسددها سكنت المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تفوق لاعبو أرسنال بشكل كامل، ونجحوا في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 50 عن طريق ميكيل ميرينو، بعد ركلة ركنية من الجهة اليمني نفذها نوانيري بكرة عرضية حاول إبعادها الدفاع ولكن سددها جيسوس ارتطمت بالدفاع ومن ثم تابعها ميرينو فى المرمى.

وفي الدقيقة 53، أحرز أرسنال هدفه الثالث عن طريق جابرييل مارتينيللي بعد كرة عرضية من الجهة اليمني من مارتن أوديجارد حاول إبعادها الدفاع ولكن استغل خطأ التشتيت مارتينيللي وسددها سكنت أقصى يسار المرمى.

بعدها حاول برينتفورد العودة للمباراة وتقليص النتيجة إلا أن جميع محاولاته لم ترتق إلى مستوى الخطورة، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال 3 / 1.

ترتيب أرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يرفع أرسنال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف ليفربول المتصدر برصيد 45 نقطة وللريدز مباراة مؤجلة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

تشكيل آرسنال اليوم أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

جاء تشكيل آرسنال أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبير، ويليام ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ميكيل ميرينو.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، جابرييل جيسوس، نوانيري.

فيما تواجد على دكة بدلاء آرسنال أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي كلا من نيتو، كيفيور، تيرني، لويس سكيلي، زينتشينكو، ديكلان رايس، جورجينيو، كابيا، تروسارد.

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