الرياضة - 09:16 - مواطن أمريكي من تكساس.. الكشف عن هوية منفذ هجوم نيو أورليانز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 09:16 مساءً - كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، اليوم (الأربعاء) أن منفذ هجوم نيو أورليانز يدعى شمس الدين جبار وعمره 42 عاما وهو مواطن أمريكي من تكساس.

وأعلن «إف بي آي» راية تنظيم «داعش» كانت في الشاحنة المستخدمة بحادث الدهس في نيو أورليانز.

ولقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 35 آخرين اليوم بعد أن دهس سائق بشاحنة صغيرة حشدا من الناس وأطلق النار عليهم في الحي الفرنسي في مدينة نيو أورليانز الأميركية.

كما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن العثور على أسلحة وعبوات ناسفة أخرى محتملة في الحي الفرنسي في نيو أورليانز.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي، إن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من الصباح بينما كان الحشد يحتفل برأس السنة الجديدة قد يكون عملا إرهابيا.

وكشف مسؤولون في إنفاذ القانون إن المشتبه به الذي وصفه أحد المسؤولين الكبار في المدينة بأنه كان «يرتدي ملابس عسكرية كاملة» توفي بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وذكرت آن كيركباتريك رئيسة شرطة المدينة في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون اليوم «حاول هذا الرجل دهس أكبر عدد ممكن من الناس.. .كان عازما على إحداث هذه المذبحة و(إحداث) ما تسبب فيه من أضرار».