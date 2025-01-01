عودة المياه إلى طبيعتها بمنطقة ترسا بالجيزة بعد إصلاح كسر خط مياه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:20 مساءً - أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن عودة المياه بصورة طبيعية إلى منطقة ترسا مع شارع الإسماعيلية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إصلاح كسر بمحبس بقطر 300 ملم بشارع ترسا عند تقاطعه مع شارع الإسماعيلية.

وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بضخ المياه بصورتها الطبيعية إلى المنطقة المتأثرة، كما قام حي الطالبية بأعمال إعادة تأهيل للطريق المتضرر، وذلك لضمان سهولة حركة المرور.

وجاء هذا بعد متابعة مستمرة من محافظ الجيزة، الذي أكد على ضرورة سرعة إصلاح العطل وعودة المياه للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا في إطار حرص محافظة الجيزة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم.

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