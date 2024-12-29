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اصدر قرارات تعيـين - أخبار كلمتك

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اصدر قرارات تعيـين - أخبار كلمتك

اصدر قرارات تعيـين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 07:32 مساءً - اصدر رئيس التيار الوطني للتصحيح والبناء، الاستاذ باسم فضل الشعبي قرارين  بتعين قيادة محلية للتيار في كل من محافظتي تعز ولحج


هذا وقضى القرار رقم (1) لسنة 2024،بتعيين قيادة محلية للتيار في محافظة تعز.

المادة الأولى: يعين التالية أسماءهم كقيادة محلية للتيار الوطني للتصحيح والبناء في محافظة تعز: 
-عبدالرحمن عبد نصر محمد، عضو القيادة العامة، رئيسا للتيار في محافظة تعز.

-علي منصور منتصر القباطي، عضو القيادة العامة،نائبا للرئيس.

-مرزوق ياسين راشد محمد، رئيس الدائرة الاقتصادية ومكافحة الفساد.

-صادق محمد على سلطان، رئيس الدائرة الإعلامية.

-فهد عبد محمد على العميري، رئيس دائرة الشؤون القانونية.  

-مروان عبدالله محمد فرحان،رئيس دائرة العلاقات العامة.

-أطلال عبدالحكيم علي غانم راجح، رئيس دائرة الشباب والمرأة.

-رضا محمد غانم السروري، رئيس دائرة الحقوق والحريات.

-محمد محمد احمد ابراهيم، رئيس الدائرة المالية.

-خليفة عبدالعزيز علوان عون، رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية.

-نبيل محمد علي الجعفري، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة.

-سمر حمود خالد عبدالعليم، رئيسة دائرة الخدمات.

ونصت المادة الثانية، بالعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وينشر في وسائل الإعلام التابعة للتيار.

وأصدر الشعبي،القرار رقم(2)لسنة 2024،  والذي قضى بتعين قيادة محلية للتيار في محافظة لحج، من التالية أسماءهم:
-حسين محمد سعيد الزغير ، عضو القيادة العامة، رئيس القيادة المحلية في محافظة لحج.

-عبدالعزيز محمد، عضو القيادة العامة، نائبا للرئيس.

-فضل صالح هارب هائل، رئيس دائرة التعليم.

-محمد صالح يحي الشاطري،رئيس دائرة الخدمات وحقوق الإنسان.

-عبدالحكيم مثنى، رئيس دائرة مكافحة الفساد.

ونصت المادة الثانية من القرار، على العمل به من تاريخ صدوره، وينشر في وسائل الإعلام التابعة للتيار.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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