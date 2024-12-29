اصدر قرارات تعيـين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 07:32 مساءً - اصدر رئيس التيار الوطني للتصحيح والبناء، الاستاذ باسم فضل الشعبي قرارين بتعين قيادة محلية للتيار في كل من محافظتي تعز ولحج



هذا وقضى القرار رقم (1) لسنة 2024،بتعيين قيادة محلية للتيار في محافظة تعز.

المادة الأولى: يعين التالية أسماءهم كقيادة محلية للتيار الوطني للتصحيح والبناء في محافظة تعز:

-عبدالرحمن عبد نصر محمد، عضو القيادة العامة، رئيسا للتيار في محافظة تعز.

-علي منصور منتصر القباطي، عضو القيادة العامة،نائبا للرئيس.

-مرزوق ياسين راشد محمد، رئيس الدائرة الاقتصادية ومكافحة الفساد.

-صادق محمد على سلطان، رئيس الدائرة الإعلامية.

-فهد عبد محمد على العميري، رئيس دائرة الشؤون القانونية.

-مروان عبدالله محمد فرحان،رئيس دائرة العلاقات العامة.

-أطلال عبدالحكيم علي غانم راجح، رئيس دائرة الشباب والمرأة.

-رضا محمد غانم السروري، رئيس دائرة الحقوق والحريات.

-محمد محمد احمد ابراهيم، رئيس الدائرة المالية.

-خليفة عبدالعزيز علوان عون، رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية.

-نبيل محمد علي الجعفري، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة.

-سمر حمود خالد عبدالعليم، رئيسة دائرة الخدمات.

ونصت المادة الثانية، بالعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وينشر في وسائل الإعلام التابعة للتيار.

وأصدر الشعبي،القرار رقم(2)لسنة 2024، والذي قضى بتعين قيادة محلية للتيار في محافظة لحج، من التالية أسماءهم:

-حسين محمد سعيد الزغير ، عضو القيادة العامة، رئيس القيادة المحلية في محافظة لحج.

-عبدالعزيز محمد، عضو القيادة العامة، نائبا للرئيس.

-فضل صالح هارب هائل، رئيس دائرة التعليم.

-محمد صالح يحي الشاطري،رئيس دائرة الخدمات وحقوق الإنسان.

-عبدالحكيم مثنى، رئيس دائرة مكافحة الفساد.

ونصت المادة الثانية من القرار، على العمل به من تاريخ صدوره، وينشر في وسائل الإعلام التابعة للتيار.