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غدير الشرعبي تناشد وتستغيث بالرئيس العليمي بشأن قضية مقتل والدها - أخبار كلمتك

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غدير الشرعبي تناشد وتستغيث بالرئيس العليمي بشأن قضية مقتل والدها - أخبار كلمتك

غدير الشرعبي تناشد وتستغيث بالرئيس العليمي بشأن قضية مقتل والدها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 05:22 مساءً - كلمتك: خاص

 

وجهت الإعلامية غدير الشرعبي رسالة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن قضية مقتل والدها أمام منزله، الكائن جوار مدرسة الوحدة، في حي عصيفرة شمال مدينة تعز، (جنوب غرب اليمن)، في حادثة لاقت تنديدا واسعا.

وقالت ابنة الضحية غدير الشرعبي في نص رسالتها اليوم:

إلى فخامة رئيس الجمهورية رشاد العليمي المحترم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أتوجه إليكم بهذه المناشدة الإنسانية، وأضع بين أيديكم قضيتي التي أثقلت كاهلي وأثرت على حياتي وحياة أسرتي. 
أنا المواطنة [غدير سيف فرج الشرعبي]، 
إبنة المرحوم سيف محمود فرج الشرعبي، الذي قُتل بيد المجرم وليد كامل عبدالرقيب الملقب بـ "وليد شلعه "في يوم الإثنين الموافق ٣٠ ديسمبر الساعة السابعة والنصف،

وتابعت بالقول:
كان وقوع هذه الجريمة البشعة أمام أنظارنا، وما زالت قلوبنا تتألم لفقدان والدنا الغالي الذي لازال الى الان في الثلاجة، ولقد سلبت هذه الجريمة من  حياتنا السعادة والأمان، وتركنا نواجه الفراق والحرمان.

أناشد فخامتك بصفتك رئيساً للدولة ورمزاً للعداله ، أن تساعدنا في البحث عن قاتل أبي وتحقيق العدالة التي نستحقها. إنني أؤمن بأن دولتنا الرشيدة تضع العدالة وحقوق المواطن في مقدمة أولوياتها، وأتمنى أن يكون هناك تحرك فعّال منكم  لملاحقة الجاني والمضي قدماً نحو تحقيق العدالة.

مختتما رسالتها قائلاً ؛
أرجو منكم النظر في قضيتنا بعين الرحمة والإنصاف، وأن تكونوا صوتاً لمن لا صوت لهم. 
أستودعكم الله وأمل أن أسمع قريبًا أخبارًا تسعد قلبي وقلوب أسرتي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير مني.
#أشتي_أدفن_أبي
#القصاص_للعم_سيف
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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