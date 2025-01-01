الرياضة - 05:11 - «صُم من الحُرُمِ واترك».. الأزهر والإفتاء يوضحان فضل صيام شهر رجب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 05:11 مساءً - صيام شهر رجب.. يفضل الكثير من المسلمين الصيام في شهر رجب، وذلك من أجل الإستعداد لصيام شهر رمضان، والتقرب إلى الله بكثرة فعل الأعمال الصالحة، ويتساءل البعض عن: هل يجوز صيام شهر رجب كاملًا أم هناك ايام معينة يستحب صيامها في هذا الشهر الفضيل؟

صيام شهر رجب

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فضل صيام شهر رجب

كشف علماء الأزهر، أن شهر رجب من الأشهر الحرم، التي تُضاعف فيها الحسنات، لذا فإن صيام أيام منه، وخاصة أول يوم، يُعتبر من الأعمال المستحبة التي تقرب المسلم من الله، ولكن لا يعني ذلك فرضية الصيام في هذا الشهر، بل ترك الأمر على سبيل الاستحباب لمن أراد مزيدًا من الأجر والثواب.

الأزهر يوضح فضل الصيام في شهر رجب

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، فضل الصيام في شهر رجب قائلاً إن: «الصيام في شهر رجب مستحب، استنادًا إلى أحاديث نبوية شريفة، وورد في سنن أبي داود عن أبي مجيبة الباهلية أو عمها رضي الله عنه مرفوعًا: (صُم من الحُرُمِ واترك).

الصيام في شهر رجب

وورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما رأى هلال شهر رجب، كان يدعو قائلًا: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، وحفظ اللسان، وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش».

أجر الصيام في شهر رجب

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن صيام أول يوم من شهر رجب، من السنن، التي حرص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وورد عن الصحابي سهل بن سعد، رضي الله عنه، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن في الجنة بابًا يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ رواه البخاري ومسلم.