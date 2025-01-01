الرياضة - 06:06 - 5 ملايين دولار مش أمريكاني.. حسن أبو الروس يكشف عن الفائز بمسابقته بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - 5 ملايين دولار مش أمريكاني.. حسن أبو الروس يكشف عن الفائز بمسابقته بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - النيابة العامة تكشف عن سبب وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - النيابة العامة تكشف عن سبب وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - استشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف إسرائيلي بحي الشجاعية بغزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - استشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف إسرائيلي بحي الشجاعية بغزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - تحالف الاتحادات والنقابات في غزة: منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - تحالف الاتحادات والنقابات في غزة: منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الشاب محمود أبو زينة صاحب واقعة «القطة الشهيرة» - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الشاب محمود أبو زينة صاحب واقعة «القطة الشهيرة» - أخبار كلمتك

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت في الشوط الأول - أخبار كلمتك

أهلي 2005 يفوز علي بتروجيت برباعية في دوري الجمهورية للشباب - أخبار كلمتك

أهلي 2005 يفوز علي بتروجيت برباعية في دوري الجمهورية للشباب - أخبار كلمتك

برشلونة مهدد بكارثة في أول أيام 2025 بسبب داني أولمو - أخبار كلمتك

برشلونة مهدد بكارثة في أول أيام 2025 بسبب داني أولمو - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تصعد بالحرب مع بداية العام الجديد - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تصعد بالحرب مع بداية العام الجديد - أخبار كلمتك

مواطنون يناشدون بتدخل عاجل لانقاذهم بعدن - أخبار كلمتك

مواطنون يناشدون بتدخل عاجل لانقاذهم بعدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:11 - «صُم من الحُرُمِ واترك».. الأزهر والإفتاء يوضحان فضل صيام شهر رجب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:11 - «صُم من الحُرُمِ واترك».. الأزهر والإفتاء يوضحان فضل صيام شهر رجب - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:11 - «صُم من الحُرُمِ واترك».. الأزهر والإفتاء يوضحان فضل صيام شهر رجب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 05:11 مساءً - صيام شهر رجب.. يفضل الكثير من المسلمين الصيام في شهر رجب، وذلك من أجل الإستعداد لصيام شهر رمضان، والتقرب إلى الله بكثرة فعل الأعمال الصالحة، ويتساءل البعض عن: هل يجوز صيام شهر رجب كاملًا أم هناك ايام معينة يستحب صيامها في هذا الشهر الفضيل؟

صيام شهر رجب

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص صيام شهر رجب وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شهر رجب

فضل صيام شهر رجب

كشف علماء الأزهر، أن شهر رجب من الأشهر الحرم، التي تُضاعف فيها الحسنات، لذا فإن صيام أيام منه، وخاصة أول يوم، يُعتبر من الأعمال المستحبة التي تقرب المسلم من الله، ولكن لا يعني ذلك فرضية الصيام في هذا الشهر، بل ترك الأمر على سبيل الاستحباب لمن أراد مزيدًا من الأجر والثواب.

شهر رجب

الأزهر يوضح فضل الصيام في شهر رجب

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، فضل الصيام في شهر رجب قائلاً إن: «الصيام في شهر رجب مستحب، استنادًا إلى أحاديث نبوية شريفة، وورد في سنن أبي داود عن أبي مجيبة الباهلية أو عمها رضي الله عنه مرفوعًا: (صُم من الحُرُمِ واترك).

شهر رجب

الصيام في شهر رجب

وورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما رأى هلال شهر رجب، كان يدعو قائلًا: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، وحفظ اللسان، وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش».

هلال شهر رجب

أجر الصيام في شهر رجب

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن صيام أول يوم من شهر رجب، من السنن، التي حرص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وورد عن الصحابي سهل بن سعد، رضي الله عنه، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن في الجنة بابًا يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ رواه البخاري ومسلم.

اقرأ أيضاً
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.. دعاء أول رجب «ردده الآن»

جهز نفسك لـ رمضان.. ما هو فضل الصيام في شهر رجب؟

اليوم.. «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب 1446

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

عودة أمين عمر، حكام مباريات اليوم الأربعاء بالدوري المصري - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق