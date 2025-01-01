الرياضة - 06:06 - 5 ملايين دولار مش أمريكاني.. حسن أبو الروس يكشف عن الفائز بمسابقته بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - 5 ملايين دولار مش أمريكاني.. حسن أبو الروس يكشف عن الفائز بمسابقته بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - النيابة العامة تكشف عن سبب وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - النيابة العامة تكشف عن سبب وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - استشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف إسرائيلي بحي الشجاعية بغزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - استشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف إسرائيلي بحي الشجاعية بغزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - تحالف الاتحادات والنقابات في غزة: منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - تحالف الاتحادات والنقابات في غزة: منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الشاب محمود أبو زينة صاحب واقعة «القطة الشهيرة» - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الشاب محمود أبو زينة صاحب واقعة «القطة الشهيرة» - أخبار كلمتك

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت في الشوط الأول - أخبار كلمتك

أهلي 2005 يفوز علي بتروجيت برباعية في دوري الجمهورية للشباب - أخبار كلمتك

أهلي 2005 يفوز علي بتروجيت برباعية في دوري الجمهورية للشباب - أخبار كلمتك

برشلونة مهدد بكارثة في أول أيام 2025 بسبب داني أولمو - أخبار كلمتك

برشلونة مهدد بكارثة في أول أيام 2025 بسبب داني أولمو - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تصعد بالحرب مع بداية العام الجديد - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تصعد بالحرب مع بداية العام الجديد - أخبار كلمتك

مواطنون يناشدون بتدخل عاجل لانقاذهم بعدن - أخبار كلمتك

مواطنون يناشدون بتدخل عاجل لانقاذهم بعدن - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

وزير الاستثمار يلتقي وفد الشركة المصرية لصناعات السكك الحديدية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الاستثمار يلتقي وفد الشركة المصرية لصناعات السكك الحديدية - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يلتقي وفد الشركة المصرية لصناعات السكك الحديدية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 05:00 مساءً - التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس كريم سامي سعد عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك" ووفد الشركة، حيث استعرض اللقاء مشروع الشركة لإنشاء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية في مصر، بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستعرض اللقاء تطورات مشروع الشركة لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة والمكونات المتعلقة بها باستخدام أحدث التقنيات والمواصفات العالمية وبما يخدم أهداف الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية.

 توطين صناعة عربات المترو والقطارات

ويستهدف المشروع توطين صناعة عربات المترو والقطارات من خلال التصنيع داخل المصنع، ودعم الموردين المحليين، إلى جانب جذب مصنعي مكونات السيارات العالميين للاستثمار بالسوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وتبلغ نسبة الإنشاء بالمصنع حاليا 60% ومن المتوقع بدء الإنتاج خلال شهر يوليو من العام الجاري، ويشمل المصنع خطين للإنتاج أحدهما لإنتاج عربات المترو بنسبة توطين 35- 40%، والآخر لإنتاج عربات قطارات السكك الحديدية بنسبة توطين ٦٥٪ حيث تستهدف الشركة الإنتاج للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية لا سيما أسواق دول القارة الأفريقية.

ويمثل المجمع الصناعي لشركة نيريك حجر الزاوية الرئيسي لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة النقل وصناعات السكك الحديدية في مصر، حيث تسعى الشركة إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال ونقلها للصناعة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

في استجابة لكلمتك، المالية والاتصالات تكشفان تفاصيل رسوم الموبايلات المستوردة من الخارج - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق