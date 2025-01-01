وزير الاستثمار يلتقي وفد الشركة المصرية لصناعات السكك الحديدية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 05:00 مساءً - التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس كريم سامي سعد عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك" ووفد الشركة، حيث استعرض اللقاء مشروع الشركة لإنشاء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية في مصر، بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستعرض اللقاء تطورات مشروع الشركة لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة والمكونات المتعلقة بها باستخدام أحدث التقنيات والمواصفات العالمية وبما يخدم أهداف الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية.

توطين صناعة عربات المترو والقطارات

ويستهدف المشروع توطين صناعة عربات المترو والقطارات من خلال التصنيع داخل المصنع، ودعم الموردين المحليين، إلى جانب جذب مصنعي مكونات السيارات العالميين للاستثمار بالسوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وتبلغ نسبة الإنشاء بالمصنع حاليا 60% ومن المتوقع بدء الإنتاج خلال شهر يوليو من العام الجاري، ويشمل المصنع خطين للإنتاج أحدهما لإنتاج عربات المترو بنسبة توطين 35- 40%، والآخر لإنتاج عربات قطارات السكك الحديدية بنسبة توطين ٦٥٪ حيث تستهدف الشركة الإنتاج للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية لا سيما أسواق دول القارة الأفريقية.

ويمثل المجمع الصناعي لشركة نيريك حجر الزاوية الرئيسي لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة النقل وصناعات السكك الحديدية في مصر، حيث تسعى الشركة إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال ونقلها للصناعة المصرية.

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