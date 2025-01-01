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الرياضة - 05:11 - «شديد البرودة».. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:11 - «شديد البرودة».. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:11 - «شديد البرودة».. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 05:11 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس الأيام المقبلة ابتداءً من يوم غدا الخميس 2 يناير، وحتى الثلاثاء 7 يناير 2025، لافتة إلى أن حالة الطقس ستكون مائلة للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما تميل إلى الدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن طقس الأيام المقبلة سيكون مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

طقس الخميس 2 يناير 2025

وأضافت هيئة الأرصاد، أن طقس يوم الخميس سيشهد انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الجمعة 3 يناير والسبت 4 يناير 2024

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

بيان هيئة الأرصاد

طقس الأحد 5 يناير 2025

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، ويصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء اعتبارًا من الأحد 5 يناير 2025.

فرص سقوط الأمطار

وحددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال منشور لها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء والتي جاءت على النحو الآتي: «انحسار فرص سقوط الأمطار اليوم على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما يعم الاستقرار في الأحوال الجوية على باقي الأنحاء»، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية.

حالة الطقس
درجات الحرارة اليوم الخميس 2 يناير 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
العاصمة الإدارية 20 10
6 أكتوبر 20 10
بنها 19 11
دمنهور 18 10
المنصورة 18 10
الزقازيق 20 11
شبين الكوم 19 10
طنطا 18 10
دمياط 18 11
بورسعيد 19 12
الإسماعيلية 20 09
السويس 20 11
شرم الشيخ 22 13
الإسكندرية 20 11
العلمين الجديدة 19 09
مطروح 18 10
الغردقة 22 12
الأقصر 24 08
أسوان 25 09
الوادي الجديد 21 06

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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