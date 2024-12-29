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نوتنجهام يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على إيفرتون - أخبار كلمتك

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نوتنجهام يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على إيفرتون - أخبار كلمتك

نوتنجهام يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على إيفرتون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 07:40 مساءً - فاز نوتنجهام  فورست، على مضيفه إيفرتون، بهدفين دون رد، اليوم الأحد، في المرحلة 19 من البريميرليج، على ملعب جوديسون بارك. 

نوتنجهام يتألق 

افتتح كريس وود التسجيل لمصلحة نوتنجهام في الدقيقة 15، قبل أن يضيف زميله مورجان جيبس وايت، الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وارتفع رصيد نوتنجهام، الذي حقق انتصاره الخامس على التوالي، والـ 11 في البطولة هذا الموسم مقابل 4 تعادلات و4 هزائم، إلى 37 نقطة ليتقدم للوصافة مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

ويتأخر نوتنجهام بفارق 5 نقاط خلف ليفربول المتصدر، الذي سيواجه مضيفه وست هام يونايتد في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة، علما بأن الريدز يمتلك مباراة مؤجلة مع إيفرتون.

في المقابل، توقف رصيد إيفرتون، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 3 انتصارات و8 تعادلات، عند 17 نقطة في المركز 16.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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