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محمد هنيدي يقدم شخصية الشرير لأول مرة بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - كشف الفنان محمد هنيدي عن شخصيته التي يقدمها من خلال مسلسل “شهادة معاملة أطفال”، الذي يعود به للدراما التليفزيونية بعد غياب استمر أكثر من خمسة أعوام.

وقال هنيدي في تصريحات تليفزيونية: “بعمل دور شرير لأول مرة من خلال شخصية المحامي عبد الستار واللي بيفوق من غيبوبة بعد 20 سنة ومعروف بتاريخه وماضيه الشرس وأما بيصحى بيلاقي الحياة كلها اتغيرت مع عصر السوشيال ميديا لأنه دخل الغيبوبة وهو 2005 صحي وهو 2025 فبيضطر يتعامل مع الواقع إللي لاقاه”.

 

وأضاف: “عبدالستار بيبدأ يتعامل مع الصدمات إللي بتقابله في العصر الجديد والتحديات وبيحاول يصلح من ماضيه".

وتابع: "العمل به مفاجآت وحواديت كثيرة لأن كل واحد مكتوبله شخصيته بطريقة أنه يكون بطل مش عبدالستار بس".

 

مسلسل هنيدي فى رمضان

 ويأتي “شهادة معاملة أطفال” لـ هنيدي من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج وائل فرج.

يشارك بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" بجانب محمد هنيدي كل من محمد ثروت والكوميديان  محمود حافظ والفنانة أسماء إبراهيم، الفنانة نهي صالح، الفنانة جيهان خليل.

كذلك يشارك فى مسلسل شهادة معاملة أطفال كل من صبري فواز ونهى عابدين.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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