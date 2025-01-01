مشاهير العرب - بالدعاء.. هاجر أحمد تستقبل عام 2025 «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 05:31 مساءً - حرصت الفنانة هاجر أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على اسقبال عام 2025 بالدعاء خلال الساعات القليلة الماضية.

وشاركت هاجر أحمد صورة، عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «ربي اغفر لي ما جميل، وأصلح لي ما بقي، كل عام وأنتم وأحبابكم بخير دائما، بسم الله الرحمن الرحيم».

هاجر أحمد تحتفل بمولدها أدم في 2024

وفي وقت سابق، استقبلت هاجر أحمد، مولودها الثاني الذي سمته آدم، أمس الأربعاء.

وشاركت هاجر أحمد، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» تحتفل من خلالها باستقبال مولودها الثاني آدم، معلقة عليها قائلة: «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، آدم احمد الحداد، 26.9.2024، عائلتي كل شيء للأبد».

آخر أعمال هاجر أحمد

وتعد آخر أعمال هاجر أحمد، مشاركتها في فيلم أهل الكهف بالتعاون مع النجم خالد النبوي الذي عرض ضمن أعمال موسم أفلام عيد الفطر 2024.

ودارت أحداثه حول الفترة من عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر، يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.