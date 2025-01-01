الرياضة - 06:06 - 5 ملايين دولار مش أمريكاني.. حسن أبو الروس يكشف عن الفائز بمسابقته بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - 5 ملايين دولار مش أمريكاني.. حسن أبو الروس يكشف عن الفائز بمسابقته بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - النيابة العامة تكشف عن سبب وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - النيابة العامة تكشف عن سبب وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - استشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف إسرائيلي بحي الشجاعية بغزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - استشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف إسرائيلي بحي الشجاعية بغزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - تحالف الاتحادات والنقابات في غزة: منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - تحالف الاتحادات والنقابات في غزة: منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الشاب محمود أبو زينة صاحب واقعة «القطة الشهيرة» - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الشاب محمود أبو زينة صاحب واقعة «القطة الشهيرة» - أخبار كلمتك

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت في الشوط الأول - أخبار كلمتك

أهلي 2005 يفوز علي بتروجيت برباعية في دوري الجمهورية للشباب - أخبار كلمتك

أهلي 2005 يفوز علي بتروجيت برباعية في دوري الجمهورية للشباب - أخبار كلمتك

برشلونة مهدد بكارثة في أول أيام 2025 بسبب داني أولمو - أخبار كلمتك

برشلونة مهدد بكارثة في أول أيام 2025 بسبب داني أولمو - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تصعد بالحرب مع بداية العام الجديد - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تصعد بالحرب مع بداية العام الجديد - أخبار كلمتك

مواطنون يناشدون بتدخل عاجل لانقاذهم بعدن - أخبار كلمتك

مواطنون يناشدون بتدخل عاجل لانقاذهم بعدن - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - الحلقة 9 من مسلسل ساعته وتاريخه.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - الحلقة 9 من مسلسل ساعته وتاريخه.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الحلقة 9 من مسلسل ساعته وتاريخه.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 05:31 مساءً - مسلسل ساعته وتاريخه حلقة 9.. مع اقتراب عرض الحلقة 9 من مسلسل ساعته وتاريخه، جعل الكثير من المتابعين في حالة ترقب للأحداث الجديدة من مسلسل ساعته وتاريخه، الذي حاز على إعجابهم، ولذا يتساءل الكثير عن موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل ساعته وتاريخه.

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل «ساعته وتاريخه» على dmc

تعرض الحلقة 9 من مسلسل «ساعته وتاريخه» غدا الخميس في تمام الساعة الـ 10 مساء، عبر شاشة dmc، بينما تعرض عبر قناة dmc دراما في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 مساء.

مسلسل ساعته وتاريخه 4

وتعرض حلقات مسلسل «ساعته وتاريخه»، عبر منصة WATCH IT الإلكترونية قبل موعد عرضهما التلفزيوني، وذلك في تمام الساعة الـ 9 مساء.

مسلسل ساعته وتاريخه

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

القصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية «يوميات قاض» و«حكايات قضائية»، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية وبرؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة، ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل «ساعته وتاريخه» يناقش 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

مسلسل ساعته وتاريخه
مسلسل ساعته وتاريخه

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

ويقدم مسلسل ساعته وتاريخه، الأبطال المشاركين في برنامج المواهب كاستنج، بالإضافة إلى التعاون مع مجموعة من النجوم البارزين، أبرزهم: أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.

اقرأ أيضاً
قبل انطلاقتها.. مواعيد عرض الحلقة 9 من «ساعته وتاريخه» | صور

«الحذاء الذهبي».. كواليس تصوير الحلقة السابعة من مسلسل «ساعته وتاريخه»

قبل عرض الحلقة 8 من مسلسل ساعته وتاريخه.. حنان سليمان لـ كلمتك: خايفة ومرعوبة | صور

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مشاهير العرب - «الفترة اللي فاتت».. طارق الشيخ يطرح أحدث أعماله الغنائية احتفالًا بـ 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق