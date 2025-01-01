وزير الأوقاف يستقبل الشاب محمود نجاح صاحب واقعة القطة الشهيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 05:40 مساءً - استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشاب محمود نجاح محمد أبو زينة، المعروف بـ «صاحب واقعة القطة الشهيرة»، وأسرته = في مقر ديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء هذا اللقاء في إطار دعم الوزارة للنماذج الإنسانية الراقية، التي تؤكد القيم النبيلة والمشاعر الطيبة.

وزير الأوقاف يستقبل الشاب محمود نجاح أبو زينة «صاحب واقعة القطة الشهيرة»

عبّر وزير الأوقاف عن اعتزازه الكبير بالشاب محمود وأثنى على موقفه الإنساني النبيل تجاه قطته رغم كونه من ذوي القدرات الخاصة إلا أنه تناسى معاناته وحالته المرضية وسافر من مركز بسيون إلى القاهرة وحدة لعلاج قطته، ورغم هذا تعرض لمن حاولوا اختطاف قطته منه.

وقال الوزير خلال التكريم: "محمود يمثل نموذجًا فريدًا للشباب المصري المتحلي بالقيم النبيلة، ونؤكد أن هذه اللفتات الإنسانية تجد مكانها في قلوبنا وتستحق كل تقدير واحترام"، وأضاف مازحًا: "نحن نتشارك في حب القطط".

وزير الأوقاف: هذه رسالة تقدير واحترام لكل ذوي القدرات الخاصة من أبناء شعب مصر العظيم



وأضاف الوزير إن هذا الاستقبال والتكريم اليوم للشيخ محمود رسالة تقدير واحترام واجبة إلى كل ذوي القدرات الخاصة من أبناء شعب مصر العظيم

وزير الأوقاف: ١٥ ألف جنيه من باب البر.. ومستشفى الدعاة تتكفل بعلاجه كاملًا

وفي بادرة إنسانية مميزة، قرر الدكتور أسامة الأزهري التكفل بعلاج الشاب محمود كاملًا في مستشفى الدعاة، بما يشمل العمليات الجراحية التي قد يحتاجها، وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تقديرًا لموقفه المشرف، وحرصًا على دعمه ليكون مثالًا يُحتذى به في المجتمع.

تزامن تكريم الشاب محمود مع يوم عيد ميلاده، ما أضاف للقاء بُعدًا احتفاليًّا مميزًا، وقدم وزير الأوقاف دعمًا ماليًّا قدره ١٥ ألف جنيه من باب البر، تعبيرًا عن تقدير الوزارة لدوره الإنساني اللافت، ولإدخال السعادة إلى قلبه في هذه المناسبة الخاصة.

تخلل اللقاء حديثًا لوالدة محمود عن حبه الكبير لتربية القطط رغم رفض والده، مؤكدة أن محمود كان يتنازل عن نصيبه من الطعام لإطعام قطته، وروت كيف سافر من قريته إلى القاهرة لعلاج قطته المصابة، مستخدمًا مصروفه الشخصي، وأضافت أن قطته سرقت في القاهرة؛ ما زاد من حزنه.

اختتم الوزير اللقاء بتوجيه التحية إلى أسرة محمود لدورها في ترسيخ هذه القيم النبيلة في نفوس أبنائها، مؤكدًا أن الرحمة بالحيوان والإنسان على حد سواء هي من أرقى القيم التي حثّ عليها الدين الإسلامي، وأعرب محمود عن شكره العميق للوزير ووزارة الأوقاف على هذه اللفتة الكريمة، التي تركت أثرًا بالغًا في نفسه وأسرته.

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