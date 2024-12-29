مشاهير العرب - بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب.. تفاصيل ألبوم حسام حبيب الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - حسام حبيب.. أعلن الفنان حسام حبيب، خلال الأيام الماضية عن اقتراب موعد إنطلاق ألبومه الجديد، ويعتبر هذا الألبوم الأول بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب، بشكل رسمي، وهو الأمر الذي استحوذ من خلاله على مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي.

ألبوم حسام حبيب الجديد

رد الفنان حسام حبيب، على أسئلة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، على أسئلة الجمهور بشأن عودته إلى الساحة الفنية مرة أخرى، قائلا: «أوعدكم قريب أوي هتزهقوا مني».

تفاصيل ألبوم حسام حبيب

شوق الفنان حسام حبيب، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لألبومه الجديد على طريقته الخاصة، حيث نشر مجموعة من الصور المتفرقة التي تكشف عن «اللوك» الجديد له، الذي نال من خلاله إعجاب قطاع كبير من الجمهور.

آخر أعمال حسام حبيب

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال حسام حبيب، كان طرحه لأغنية كدابة عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» في الفترة الأخيرة، أغنية «كدابة» من ألحان إسلام رفعت، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

آخر أزمات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكانت تصدرت أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نشب بينهما خلاف وشجار انتهى بالتصالح بينهما.

وبدأ الخلاف الأخير بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، بعدما قدمت الفنانة بلاغًا ضد زوجها السابق حسام حبيب، تتهمه بالتعدي عليها بالضرب واحتجازها، داخل شقة مستخدمة كـ أستوديو بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، قرابة الساعة 5 فجرًا، مما تسبب في إصابتها بجروح بفروة الرأس وتجمع دموي بعينها، وذلك بعدما احتجزها داخل الشقة.