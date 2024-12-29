الاستثمار: طرح أكثر من 1000 فرصة للاستثمار الصناعى في 14 محافظة - أخبار كلمتك

الاستثمار: طرح أكثر من 1000 فرصة للاستثمار الصناعى في 14 محافظة - أخبار كلمتك

البنك المركزي يدعم تجهيز أول مركز متخصص لزراعة الكبد بالشرق الأوسط وإفريقيا - أخبار كلمتك

البنك المركزي يدعم تجهيز أول مركز متخصص لزراعة الكبد بالشرق الأوسط وإفريقيا - أخبار كلمتك

الزمالك يكشف موعد عودة محمد حمدي للمشاركة مع الفريق - أخبار كلمتك

الزمالك يكشف موعد عودة محمد حمدي للمشاركة مع الفريق - أخبار كلمتك

مصدر يكشف موعد عودة ابراهيم عادل لاعب بيراميدز للتدريبات الجماعية بعد أزمة فاركو - أخبار كلمتك

مصدر يكشف موعد عودة ابراهيم عادل لاعب بيراميدز للتدريبات الجماعية بعد أزمة فاركو - أخبار كلمتك

كرة اليد، موعد سفر منتحب مصر لمعسكر إسبانيا - أخبار كلمتك

كرة اليد، موعد سفر منتحب مصر لمعسكر إسبانيا - أخبار كلمتك

بعد أنباء التعديل، قرار رسمي بشأن نصف النهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

بعد أنباء التعديل، قرار رسمي بشأن نصف النهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 30 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 30 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

وزير العمل يتفقد مكتب منطقة بولاق الدكرور بعد تطويره - أخبار كلمتك

وزير العمل يتفقد مكتب منطقة بولاق الدكرور بعد تطويره - أخبار كلمتك

«النواب» يستقبل أمناء الشباب بالمحافظات من حزب مستقبل وطن - أخبار كلمتك

«النواب» يستقبل أمناء الشباب بالمحافظات من حزب مستقبل وطن - أخبار كلمتك

وزير العمل يتفقد مكتب منطقة عمل بولاق الدكرور بعد تطويره - أخبار كلمتك

وزير العمل يتفقد مكتب منطقة عمل بولاق الدكرور بعد تطويره - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:56 - في أقل من أسبوع.. وفاة خامس طفل نتيجة البرد بقطاع غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:56 - في أقل من أسبوع.. وفاة خامس طفل نتيجة البرد بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - في أقل من أسبوع.. وفاة خامس طفل نتيجة البرد بقطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، وفاة طفل نتيجة البرد وانعدام وسائل التدفئة في خيام النازحين وسط القطاع الذي يتعرض لإبادة منذ نحو 15 شهرا، ليكون خامس طفل يتوفى بسبب البرد خلال أقل من أسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، عن مصادر طبية قولها إن الرضيع المتوفى يبلغ من العمر شهرا واحدا، مشيرة إلى تدهور حال توأمه جراء البرد في خيمة بدير البلح وسط القطاع.

وأشارت المصادر إلى أنه "قبل أيام، استشهد 4 أطفال حديثي الولادة تتراوح أعمارهم بين 4 و21 يوما، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، والبرد الشديد".

وهذا هو الطفل الخامس، إذ توفي 4 أطفال فلسطينيين في الأيام الماضية بسبب البرد الشديد، وقال الأطباء إنهم تجمدوا حتى الموت أثناء وجودهم في مخيمات النازحين.

وقالت وزارة صحة غزة إن الطبيب أحمد الزهارنة -الذي يعمل ضمن الطاقم الطبي في مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس- استشهد نتيجة البرد القارس، وقد عُثر على جثته قبل يومين داخل خيمته في منطقة المواصي، جنوبي القطاع.

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أكد أمس السبت أن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى، وأوضح في تغريدة على منصة إكس أن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار الموافقة على دخولها إلى غزة.

اقرأ أيضاً
استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بغزة

أبو الغيط يدين إحراق الاحتلال مستشفى كمال عدوان بغزة

ارتفاع عدد ضحايا العداون الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45484 شهيدا و108090 مصابا

الإغاثة الطبية بغزة: القطاع يعيش ذروة المعاناة الإنسانية بعد انهيار المنظومة الصحية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 05:01 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 29-12-2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق