موعد نوة رأس السنة في الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 07:56 مساءً - نوة رأس السنة.. تستقبل محافظة الإسكندرية خلال الأيام المقبلة نوة رأس السنة التي ستتسبب في حدوث تقلبات جوية في الطقس ستجعل عروس البحر المتوسط تشهد أجواء أوروبية قارسة بالتزامن مع نهاية العام الجاري.

نوة رأس السنة

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موعد نوة رأس السنة

ومن المقرر أن تضرب نوة رأس السنة البحر المتوسط، في يوم الخميس الموافق 2 يناير، ويتوقع أن تستمر لمدة 4 أيام، على الإسكندرية والمحافظات الساحلية.

الظواهر الجوية التي ستسببها نوة رأس السنة

وتهب نوة رأس السنة على الإسكندرية، بحالة من التقلبات الجوية، حيث الطقس السييء، وأجواء شتوية قارسة، مع زيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة.

وتحمل نوة رأس السنة على السواحل الساحلية والإسكندرية نشاط رياح، بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة، وبالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لتعم موجة صقيع على جميع الأنحاء.

الظواهر الجوية في طقس الإسكندرية

ويسود في الإسكندرية طقس ممطر وغائم في أغلب الأوقات، وترتفع معدلات الرطوبة إلى 58% والرياح إلى 31 كيلو في الساعة، وتوقعات سقوط أمطار بنسبة 45%، بينما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 07 لـ 09 درجة مئوية.

محافظة الإسكندرية تستعد لنوّة رأس السنة

يذكر أن نوة رأس السنة سميت بهذا الاسم، بسبب قدومها في بداية العام الجديد على البحر المتوسط، لتضرب الإسكندرية والمحافظات الساحلية المطلة عليه.

وأعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في وقت سابق، رفع درجات الاستعداد في ظل ما تشهده المحافظة من تقلبات جوية واستقبال النوّة القادمة، نوة «رأس السنة».

وأصدر اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عددًا من التعليمات التشغيلية التي تهدف إلى المحافظة على الأفراد والممتلكات في ظل التقلبات الجوية.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى لأطقم الإنقاذ والغطس وللقاطرات والوحدات البحرية ومنشآت الإطفاء ومعدات مكافحة الحريق وحصر العطب والمرور على شبكات صرف المطر بالطرق وأسطح المباني بالميناء والتأكد من صلاحيتها.

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