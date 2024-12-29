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انعقاد مجلس الحديث الثاني والعشرين لقراءة «صحيح البخاري» من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

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انعقاد مجلس الحديث الثاني والعشرين لقراءة «صحيح البخاري» من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الثاني والعشرين لقراءة «صحيح البخاري» من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:05 صباحاً - ينعقد اليوم الأحد الموافق ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م، مجلس الحديث الثاني والعشرين لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة، برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية،.

مجلس الحديث الثاني والعشرين لقراءة صحيح الإمام البخاري

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه، والدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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