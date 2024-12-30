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توجيه رسالة للأطراف اليمنية بشأن السلام - أخبار كلمتك

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توجيه رسالة للأطراف اليمنية بشأن السلام - أخبار كلمتك

توجيه رسالة للأطراف اليمنية بشأن السلام - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:29 مساءً - كلمتك: خاص

 


وجه عبدالعزيز العقاب رئيس منظمة فكر للحقوق والحريات رسالة للأطراف اليمنية بشأن السلام


وقال العقاب في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏إلى الأطراف اليمنية كافة توجهوا إلى السلام وإلى خارطة الطريق بكل شجاعة فالشجعان لا يخشون التسامح لأجل السلام والشعب يتطلع آلى السلام وإنهاء المعاناة وإحفظوا وطنكم وشعبكم

وتابع بالقول:فالأحداث القادمة كبيرة وقد تتبدل التحالفات وليس لكم إلا وطنكم في النهاية فتعالوا الى السلام العادل وبناء الثقة

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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