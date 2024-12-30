توجيه رسالة للأطراف اليمنية بشأن السلام - أخبار كلمتك



وجه عبدالعزيز العقاب رئيس منظمة فكر للحقوق والحريات رسالة للأطراف اليمنية بشأن السلام



وقال العقاب في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏إلى الأطراف اليمنية كافة توجهوا إلى السلام وإلى خارطة الطريق بكل شجاعة فالشجعان لا يخشون التسامح لأجل السلام والشعب يتطلع آلى السلام وإنهاء المعاناة وإحفظوا وطنكم وشعبكم

وتابع بالقول:فالأحداث القادمة كبيرة وقد تتبدل التحالفات وليس لكم إلا وطنكم في النهاية فتعالوا الى السلام العادل وبناء الثقة