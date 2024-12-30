توجيه رسالة للأطراف اليمنية بشأن السلام - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:29 مساءً - كلمتك: خاص
وجه عبدالعزيز العقاب رئيس منظمة فكر للحقوق والحريات رسالة للأطراف اليمنية بشأن السلام
وقال العقاب في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
إلى الأطراف اليمنية كافة توجهوا إلى السلام وإلى خارطة الطريق بكل شجاعة فالشجعان لا يخشون التسامح لأجل السلام والشعب يتطلع آلى السلام وإنهاء المعاناة وإحفظوا وطنكم وشعبكم
وتابع بالقول:فالأحداث القادمة كبيرة وقد تتبدل التحالفات وليس لكم إلا وطنكم في النهاية فتعالوا الى السلام العادل وبناء الثقة
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