الفلكي محمد عياش يكشف عن بشرى سارة لهؤلاء ستحدث الأسبوع القادم - أخبار كلمتك

الفلكي محمد عياش يكشف عن بشرى سارة لهؤلاء ستحدث الأسبوع القادم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:16 - المالية تكشف حقيقة فرض رسوم جمركية على التابلت والـ «لاب توب» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:16 - المالية تكشف حقيقة فرض رسوم جمركية على التابلت والـ «لاب توب» - أخبار كلمتك

60 ألف جنيه حجم تراجع أسعار سيارات هافال في السوق المصرية - أخبار كلمتك

60 ألف جنيه حجم تراجع أسعار سيارات هافال في السوق المصرية - أخبار كلمتك

الجامع الأزهر يختتم اختبارات المرحلة الرابعة لمركز إعداد معلمي القرآن الكريم - أخبار كلمتك

الجامع الأزهر يختتم اختبارات المرحلة الرابعة لمركز إعداد معلمي القرآن الكريم - أخبار كلمتك

بسبب الأهلي، قلق في الزمالك من احتراف حسام عبد المجيد بالمكسيك - أخبار كلمتك

بسبب الأهلي، قلق في الزمالك من احتراف حسام عبد المجيد بالمكسيك - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتحذر من تعطيل هذا الامر بصنعاء - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتحذر من تعطيل هذا الامر بصنعاء - أخبار كلمتك

شروط جديدة لصرف الرواتب (تعرف عليها) - أخبار كلمتك

شروط جديدة لصرف الرواتب (تعرف عليها) - أخبار كلمتك

لقور يتحدث عن الأوهام السياسية ويحذر من بيع الوهم - أخبار كلمتك

لقور يتحدث عن الأوهام السياسية ويحذر من بيع الوهم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «طلب الجمهور».. محمد سعد يعلق على شخصيته في الدشاش (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «طلب الجمهور».. محمد سعد يعلق على شخصيته في الدشاش (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:00 - «تنظيم الاتصالات»: 80% من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال 2023 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:00 - «تنظيم الاتصالات»: 80% من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال 2023 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير العمل: 2454 شكوى تلقتها مكاتب التمثيل العمالي بالخارج - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير العمل: 2454 شكوى تلقتها مكاتب التمثيل العمالي بالخارج - أخبار كلمتك

وزير العمل: 2454 شكوى تلقتها مكاتب التمثيل العمالي بالخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 06:25 مساءً - كشف وزير العمل محمد جبران إجمالي الشكاوى العمالية الواردة لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج خلال العام الماضي 2024 والتي بلغت "2454" شكوى.

وأكد محمد جبران وزير العمل في تصريحات صحفية أن ما تم تسويته وديًا "1804"، وما تم إحالتها للقضاء "167" شكوى، وجاري بحث باقي الشكاوى.

وأشار محمد جبران إلى أن مسئولو المكاتب قاموا  بعمل زيارات ميدانية واجتماعات للمنشآت التي بها كثافة للعمالة المصرية بعدد " 1104" زيارات.

وأعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، وبالأرقام عن أهم الخدمات التي قدمتها الوزارة وكافة الإدارات، والمديريات، ومكاتب التمثيل العمالي التابعة لها، وذلك خلال العام 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 02 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق