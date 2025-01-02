وزير العمل: 2454 شكوى تلقتها مكاتب التمثيل العمالي بالخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 06:25 مساءً - كشف وزير العمل محمد جبران إجمالي الشكاوى العمالية الواردة لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج خلال العام الماضي 2024 والتي بلغت "2454" شكوى.

وأكد محمد جبران وزير العمل في تصريحات صحفية أن ما تم تسويته وديًا "1804"، وما تم إحالتها للقضاء "167" شكوى، وجاري بحث باقي الشكاوى.

وأشار محمد جبران إلى أن مسئولو المكاتب قاموا بعمل زيارات ميدانية واجتماعات للمنشآت التي بها كثافة للعمالة المصرية بعدد " 1104" زيارات.

وأعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، وبالأرقام عن أهم الخدمات التي قدمتها الوزارة وكافة الإدارات، والمديريات، ومكاتب التمثيل العمالي التابعة لها، وذلك خلال العام 2024.

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