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هل يمكن اختراق "إنستا باي"، وما هي علامات اختراق الهاتف؟ خبير يجيب - أخبار كلمتك

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هل يمكن اختراق "إنستا باي"، وما هي علامات اختراق الهاتف؟ خبير يجيب - أخبار كلمتك

هل يمكن اختراق "إنستا باي"، وما هي علامات اختراق الهاتف؟ خبير يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 01:40 صباحاً - إنستا باي، كشف المهندس مصطفى متولي، خبير التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، إمكانية اختراق حسابات “إنستا باي”.

 

اختراق المنظومات الرقمية ومنها إنستا باي

وأوضح: لست مطلعًا على كيفية تأمين تطبيق “إنستا باي” لذلك لا يمكنني معرفة احتمالية أو إمكانية اختراقه من عدمه، ولكن بشكل عام لا توجد منظومة رقمية في العالم لا يمكن أن تتعرض للاختراق.

 

سرقة الحسابات البنكية

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه فهمي بهجت بقناة “الشمس”، إلى أن المواطن عليه أن يكون حريصا على بياناته البنكية، حتى لا تكون حساباته مُعرضة للاختراق والسرقة وكذلك بيانات إنستا باي.

 

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علامات اختراق الهاتف المحمول

وأشار إلى أن المواطن عليه أن يفصل الإنترنت عن تليفونه أو جهازه حال عدم استخدامه، لأن المخترق قد يخترق الهاتف المحمول عن بعد، وفي حال إذا وجد المواطن الموبايل ترتفع حرارته بصورة مفاجئة أو انتهاء باقة الإنترنت بشكل سريع، فعليه أن يتجه إلى خبير يقوم بالكشف عن هاتفه، للتأكد من عدم اختراقه، لأن هذه العلامات قد تدل على استخدام هاتفك عن بعد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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