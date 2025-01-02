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الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتحذر من تعطيل هذا الامر بصنعاء - أخبار كلمتك

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الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتحذر من تعطيل هذا الامر بصنعاء - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتحذر من تعطيل هذا الامر بصنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 06:02 مساءً - كلمتك/خاص

حذر جوليان هارنيس، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، من خطورة أي تعطيل لمطار صنعاء الدولي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى شلل كامل في العمليات الإنسانية. وأكد أن المطار يُعتبر الشريان الوحيد الذي يتيح دخول وخروج العاملين في مجال المساعدات الإنسانية الدولية، والذين ينشطون في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء شمال البلاد.

وأضاف هارنيس أن الغارات الجوية الأخيرة على المطار، والتي نُسبت إلى الطيران الإسرائيلي، تسببت في دمار كبير، مشيرًا إلى حادثة كادت تكون كارثية. وقال إن طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت تقل مئات الركاب اليمنيين كانت على وشك الهبوط أثناء الغارات، وأن الطائرة هبطت وتحركت بينما كان برج مراقبة الحركة الجوية يتعرض للتدمير.

ووصف هارنيس هذا الوضع بأنه "الأمر الأكثر إثارة للخوف"، مشددًا على أن مثل هذه الحوادث تعرض حياة المدنيين والعاملين الإنسانيين للخطر، وتعيق جهود إيصال المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين.

ودعا هارنيس الأطراف المعنية إلى تجنب أي تصعيد يؤثر على البنية التحتية المدنية والإنسانية، محذرًا من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن استمرار هذه الأعمال.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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