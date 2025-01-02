الفلكي محمد عياش يكشف عن بشرى سارة لهؤلاء ستحدث الأسبوع القادم - أخبار كلمتك

الفلكي محمد عياش يكشف عن بشرى سارة لهؤلاء ستحدث الأسبوع القادم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:16 - المالية تكشف حقيقة فرض رسوم جمركية على التابلت والـ «لاب توب» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:16 - المالية تكشف حقيقة فرض رسوم جمركية على التابلت والـ «لاب توب» - أخبار كلمتك

60 ألف جنيه حجم تراجع أسعار سيارات هافال في السوق المصرية - أخبار كلمتك

60 ألف جنيه حجم تراجع أسعار سيارات هافال في السوق المصرية - أخبار كلمتك

الجامع الأزهر يختتم اختبارات المرحلة الرابعة لمركز إعداد معلمي القرآن الكريم - أخبار كلمتك

الجامع الأزهر يختتم اختبارات المرحلة الرابعة لمركز إعداد معلمي القرآن الكريم - أخبار كلمتك

بسبب الأهلي، قلق في الزمالك من احتراف حسام عبد المجيد بالمكسيك - أخبار كلمتك

بسبب الأهلي، قلق في الزمالك من احتراف حسام عبد المجيد بالمكسيك - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتحذر من تعطيل هذا الامر بصنعاء - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتحذر من تعطيل هذا الامر بصنعاء - أخبار كلمتك

شروط جديدة لصرف الرواتب (تعرف عليها) - أخبار كلمتك

شروط جديدة لصرف الرواتب (تعرف عليها) - أخبار كلمتك

لقور يتحدث عن الأوهام السياسية ويحذر من بيع الوهم - أخبار كلمتك

لقور يتحدث عن الأوهام السياسية ويحذر من بيع الوهم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «طلب الجمهور».. محمد سعد يعلق على شخصيته في الدشاش (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «طلب الجمهور».. محمد سعد يعلق على شخصيته في الدشاش (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:00 - «تنظيم الاتصالات»: 80% من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال 2023 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:00 - «تنظيم الاتصالات»: 80% من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال 2023 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

شروط جديدة لصرف الرواتب (تعرف عليها) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شروط جديدة لصرف الرواتب (تعرف عليها) - أخبار كلمتك

شروط جديدة لصرف الرواتب (تعرف عليها) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 06:02 مساءً - كلمتك/خاص

أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء تعميمًا جديدًا لكافة وحدات الخدمة العامة. تضمن التعميم دعوة للوحدات التي تصرف مرتباتها من حساب الحكومة العام ولم ترتبط شبكيًا مع الوزارة، للإسراع في الارتباط بنظام كشف الراتب الموحد.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يُعد من الشروط الأساسية لصرف نصف الراتب، الذي سيبدأ صرفه اعتبارًا من يناير الجاري، مؤكدةً على ضرورة إزالة كافة الأسماء المنقطعة والمزدوجة من كشف الراتب.

كما شددت الوزارة على أن تجهيز كشوفات المرتبات سيتم بناءً على آخر راتب منصرف، والمثبت بقاعدة بيانات نظام كشف الراتب الموحد، مع إلزام وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط بمواصلة تحديث البيانات الوظيفية والمالية عبر قاعدة البيانات المركزية بشكل آلي.

وأكدت الوزارة أن صرف المرتبات سيتم حصريًا عبر كاك بنك أو البريد، وذلك ضمن خطوات لتعزيز الشفافية والسيطرة على صرف الرواتب.

التعميم يأتي ضمن توجهات الوزارة لإعادة تنظيم هيكلية الرواتب وضبط الإنفاق الحكومي، وسط الظروف الاقتصادية الراهنة التي تواجه البلاد.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مناشدات عاجلة لإيجاد طفل مفقود في أبين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق