شروط جديدة لصرف الرواتب (تعرف عليها) - أخبار كلمتك

أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء تعميمًا جديدًا لكافة وحدات الخدمة العامة. تضمن التعميم دعوة للوحدات التي تصرف مرتباتها من حساب الحكومة العام ولم ترتبط شبكيًا مع الوزارة، للإسراع في الارتباط بنظام كشف الراتب الموحد.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يُعد من الشروط الأساسية لصرف نصف الراتب، الذي سيبدأ صرفه اعتبارًا من يناير الجاري، مؤكدةً على ضرورة إزالة كافة الأسماء المنقطعة والمزدوجة من كشف الراتب.

كما شددت الوزارة على أن تجهيز كشوفات المرتبات سيتم بناءً على آخر راتب منصرف، والمثبت بقاعدة بيانات نظام كشف الراتب الموحد، مع إلزام وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط بمواصلة تحديث البيانات الوظيفية والمالية عبر قاعدة البيانات المركزية بشكل آلي.

وأكدت الوزارة أن صرف المرتبات سيتم حصريًا عبر كاك بنك أو البريد، وذلك ضمن خطوات لتعزيز الشفافية والسيطرة على صرف الرواتب.

التعميم يأتي ضمن توجهات الوزارة لإعادة تنظيم هيكلية الرواتب وضبط الإنفاق الحكومي، وسط الظروف الاقتصادية الراهنة التي تواجه البلاد.