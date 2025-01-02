"أخوية الطبقة المتوسطة: في وداع الأربعينيات" كتاب جديد لعمر طاهر - أخبار كلمتك

"أخوية الطبقة المتوسطة: في وداع الأربعينيات" كتاب جديد لعمر طاهر - أخبار كلمتك

انفجار سيارة تسلا، إيلون ماسك يعلق على حادث فندق ترامب - أخبار كلمتك

انفجار سيارة تسلا، إيلون ماسك يعلق على حادث فندق ترامب - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن اخر مستجدات الكهرباء في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن اخر مستجدات الكهرباء في عدن - أخبار كلمتك

بعد ان افقدوها عقلها.. صدور مذكرة اعتقال جديدة بحق اعلامية في صنعاء - أخبار كلمتك

بعد ان افقدوها عقلها.. صدور مذكرة اعتقال جديدة بحق اعلامية في صنعاء - أخبار كلمتك

محلات تجارية تغلق ابوابها بعدن ومهندسين يتوقفون عن العمل - أخبار كلمتك

محلات تجارية تغلق ابوابها بعدن ومهندسين يتوقفون عن العمل - أخبار كلمتك

ليفربول يرفض إغراءات ريال مدريد بشأن ضم أرنولد - أخبار كلمتك

ليفربول يرفض إغراءات ريال مدريد بشأن ضم أرنولد - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 02-01-2025 - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 02-01-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - غدًا.. الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا في عدد من المحافظات.. اعرفِ الأسماء - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - غدًا.. الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا في عدد من المحافظات.. اعرفِ الأسماء - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

نسرين أمين: يا رب "الدشاش" يحقق مليار جنيه (فيديو) - أخبار كلمتك

نسرين أمين: يا رب "الدشاش" يحقق مليار جنيه (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

بعد ان افقدوها عقلها.. صدور مذكرة اعتقال جديدة بحق اعلامية في صنعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد ان افقدوها عقلها.. صدور مذكرة اعتقال جديدة بحق اعلامية في صنعاء - أخبار كلمتك

بعد ان افقدوها عقلها.. صدور مذكرة اعتقال جديدة بحق اعلامية في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 12:12 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي راشد معروف:الشابة الإعلامية علياء الميهال، اعتقلها الحوثيين قبل شهر ونصف، في صنعاء، وقاموا بتعذيبها، تعذيب وحشي، داخل السجن، حتى فقدت عقلها.
واضاف:أطلقوا سراحها الأسبوع الماضي، وحاليا هي مشردة في شوارع صنعاء، ونحمل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامتها.
واختتم:ونناشد الخيرين من أبناء صنعاء التعاون مع البنت ونقلها إلى أي مستشفى للعلاج، قبل أن يقوم الحوثيين باعتقالها مرة أخرى بسبب منشوراتها.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

بعد ان افقدوها عقلها.. صدور مذكرة اعتقال جديدة بحق اعلامية في صنعاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق