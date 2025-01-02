بعد ان افقدوها عقلها.. صدور مذكرة اعتقال جديدة بحق اعلامية في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 12:12 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الاعلامي راشد معروف:الشابة الإعلامية علياء الميهال، اعتقلها الحوثيين قبل شهر ونصف، في صنعاء، وقاموا بتعذيبها، تعذيب وحشي، داخل السجن، حتى فقدت عقلها.
قال الاعلامي راشد معروف:الشابة الإعلامية علياء الميهال، اعتقلها الحوثيين قبل شهر ونصف، في صنعاء، وقاموا بتعذيبها، تعذيب وحشي، داخل السجن، حتى فقدت عقلها.
واضاف:أطلقوا سراحها الأسبوع الماضي، وحاليا هي مشردة في شوارع صنعاء، ونحمل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامتها.
واختتم:ونناشد الخيرين من أبناء صنعاء التعاون مع البنت ونقلها إلى أي مستشفى للعلاج، قبل أن يقوم الحوثيين باعتقالها مرة أخرى بسبب منشوراتها.
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