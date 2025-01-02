بعد ان افقدوها عقلها.. صدور مذكرة اعتقال جديدة بحق اعلامية في صنعاء - أخبار كلمتك

قال الاعلامي راشد معروف:الشابة الإعلامية علياء الميهال، اعتقلها الحوثيين قبل شهر ونصف، في صنعاء، وقاموا بتعذيبها، تعذيب وحشي، داخل السجن، حتى فقدت عقلها.

واضاف:أطلقوا سراحها الأسبوع الماضي، وحاليا هي مشردة في شوارع صنعاء، ونحمل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامتها.

واختتم:ونناشد الخيرين من أبناء صنعاء التعاون مع البنت ونقلها إلى أي مستشفى للعلاج، قبل أن يقوم الحوثيين باعتقالها مرة أخرى بسبب منشوراتها.