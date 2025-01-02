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فرص عمل بالسكة الحديد، الإعلان عن 1098 وظيفة جديدة بالهيئة - أخبار كلمتك

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فرص عمل بالسكة الحديد، الإعلان عن 1098 وظيفة جديدة بالهيئة - أخبار كلمتك

فرص عمل بالسكة الحديد، الإعلان عن 1098 وظيفة جديدة بالهيئة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 06:25 مساءً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل لتعيين 1098 موظفًا في عدد من التخصصات 

 

 ويمكن للمواطنين الراغبين في التقديم مراجعة إعلان المسابقة الذي تم نشره على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/

 

 ومن المقرر إتاحة التقديم في المسابقة في الفترة من 19 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل على موقع البوابة أيضا.

 

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وتتضمن المسابقة الإعلان عن حاجة الهيئة لعدد (105) في وظائف مهندس ثالث بالمسميات الاتية (مهندس إشارات، مهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء، مهندس سكة، مهندس حركة) بمختلف التخصصات، وعدد (114) في وظائف بالمسميات الوظيفية الآتية (فني صيانة وتجديدات سكة، فني مزلقان، فني مناورة)، وعدد (92) بالمسميات الوظيفية الآتية (صراف تذاكر، مشرف قطار) بمختلف التخصصات، وعدد (429) بالمسميات الوظيفية الآتية (أخصائي تحكم مركزي CTC، مراقب حركة مركزي، منظم حركة قطارات)، وعدد (235) (مساعد قائد قطار ممتاز)، وعدد (123) (مساعد قائد قطار رابع) بالمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

للتعرف على الشروط والمستندات المطلوبة يمكن للراغب في التقدم الاطلاع على تفاصيل الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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