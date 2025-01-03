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الشروط و الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وظائف السكة الحديد 2025 - أخبار كلمتك

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الشروط و الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وظائف السكة الحديد 2025 - أخبار كلمتك

الشروط و الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وظائف السكة الحديد 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 07:00 مساءً - مسابقة وظائف السكة الحديد 2025.. بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إتاحة التقديم لـ مسابقة وظائف السكة الحديد 2025 لتعيين 1098 موظفًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، نعرض لكم في السطور التالية كافة تفاصيل التقديم لـ وظائف السكة الحديد 2025.

مسابقة وظائف السكة الحديد 2025

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص مسابقة وظائف السكة الحديد 2025، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا.

وظائف السكة الحديد 2025
وظائف السكة الحديد 2025

شروط التقديم على وظائف السكة الحديد 2025

- أن يكون المتقدم للوظائف متمتع بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

وظائف السكة الحديد 2025
وظائف السكة الحديد 2025

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف السكة الحديد 2025

- صورة شخصية حديثة للمتقدم.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- المؤهل الأعلى لوظيفة مهندس إن وجد.

- كارنيه القيد بنقابة المهندسين سار.

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- إيصال الإيداع البنكي.

- شهادة تأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة في حالة الإعاقة.

وظائف السكة الحديد 2025
وظائف السكة الحديد 2025

موعد التقديم في مسابقة وظائف السكة الحديد 2025

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التقديم في مسابقة وظائف السكة الحديد 2025، متاح خلال الفترة من 19 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف السكة الحديد 2025

- 105 في وظائف مهندس ثالث بالمسميات الآتية مهندس إشارات، مهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء، مهندس سكة، مهندس حركة بمختلف التخصصات.

- 114 في وظائف بالمسميات الوظيفية الآتية «فني صيانة وتجديدات سكة، فني مزلقان، فني مناورة».

- 92 بالمسميات الوظيفية الآتية «صراف تذاكر، مشرف قطار» بمختلف التخصصات.

- 429 بالمسميات الوظيفية الآتية «أخصائي تحكم مركزي CTC، مراقب حركة مركزي، منظم حركة قطارات».

- 235 «مساعد قائد قطار ممتاز».

- 123 «مساعد قائد قطار رابع».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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