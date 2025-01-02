تفاصيل تغيير خطبة الجمعة ابتداءً من 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 06:36 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف، تغيير خطبة الجمعة، كخطوة مرحلية تأتي تمهيدًا لتطوير شامل في الخطاب الديني عمومًا، مع الإعلان عن تفاصيله وملامحه بالكامل في وقت قريب.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن القرار الجديد يطبق اعتبارًا من 3 يناير 2025، وهي أول جمعة في السنة الميلادية الجديدة، وتأتي على النحو الآتي: توحيد الخطبة الأولى بموضوع «فما ظنكم برب العالمين (صناعة الأمل)، لافتة إلى أن الهدف من الخطبة هو توعية جمهور المسجد بضرورة التفاؤل والأمل وحسن الظن بالله، أما الخطبة الثانية فقد تقرر تنويع موضوعاتها لتناسب المحافظات المستهدفة بها.

وقالت الوزارة، إن هذا التطوير يأتي في إطار من التنسيق الكامل مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وبقية مؤسسات الدولة لرصد الواقع بعمق والتجاوب معه ومعالجة تحديات أبناء شعب مصر الكرام جميعا.

وزير الأوقاف: هذه الخطوة تحقق التوازن بين الخطبة الموحدة وبين تفاوت التحديات القيمية المتفاوتة باختلاف المحافظات

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن هذه الخطوة تحقق التوازن بين الخطبة الموحدة من ناحية وبين تفاوت التحديات القيمية المتفاوتة باختلاف المحافظات المختلفة، وقد استند كل هذا إلى دراسة وافية لتفاوت الاحتياجات بين المحافظات.

واستكمل: «وعلى سبيل المثال فقد رصدنا ذلك كل الأسابيع الماضية فوجدنا بعض المحافظات نحتاج إلى توعية أبنائنا بالتحذير من الهجرة غير الشرعية، فيما يحتاج البعض الآخر إلى التوعية ضد حرمان المرأة من حقها في الميراث، كما وجدنا أن بعض المحافظات تحتاج إلى توعية أبنائها من الصيادين والعاملين في هذا الميدان».

وأضاف الوزير، أنه بعد تأمل ودراسة توصلنا إلى أن تكون الخطبة الأولى في كل جمعة تعالج موضوعًا واحدًا نتوجه به إلى كل أبناء الشعب المصري جميعًا، وأن تخصص الخطبة الثانية لتلائم الحال الموجود في كل محافظة على حدة، مما يحقق لنا الحفاظ على الخطبة الموحدة من ناحية، والتفاعل مع هموم المصريين التي تتفاوت من محافظة إلى أخرى فيتحقق بذلك نقلة كبيرة في طبيعة الخطاب الديني وتجاوبه مع هموم الإنسان المصري، وتقديم الرؤية المنيرة التي يتحقق بها مقاصد الشرع الشريف، وتسعى لأمان الوطن وتوعية أبنائه الكرام.

وقررت الوزارة أن تكون خطبة الجمعة المقبلة، 3 يناير 2025، على النحو التالي: توحيد الخطبة الأولى بموضوع «فما ظنكم برب العالمين (صناعة الأمل)، والهدف من الخطبة هو توعية جمهور المسجد بضرورة التفاؤل والأمل وحسن الظن بالله.

تنويع موضوعات الخطبة الثانية لتناسب المحافظات المستهدفة

أما الخطبة الثانية فقد تقرر تنويع موضوعاتها لتناسب المحافظات المستهدفة بها، وذلك على النحو التالي:

النموذج الأول للخطبة الثانية، وموضوعه معالجة مشكلات الصيادين والتكيف مع الضغوط الاقتصادية، وهو مقرر في محافظات دمياط والإسكندرية والسويس وبور سعيد ومطروح وجنوب سيناء وشمال سيناء.

ثم النموذج الثاني للخطبة الثانية، وموضوعه معالجة قضية الهجرة غير الشرعية للشباب، وهو مقرر في محافظات البحيرة والقليوبية والمنوفية وأسيوط والمنيا والفيوم والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والأقصر.

ثم النموذج الثالث للخطبة الثانية، وموضوعه معالجة قضية الحق في الميراث، وبصفة خاصة حق الأنثى في الميراث، وهو مقرر في محافظات القاهرة وقنا وسوهاج وأسوان والجيزة وبني سويف والبحر الأحمر والوادي الجديد.