أحمد العوضي يلبي طلب شريف الدسوقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 06:25 مساءً - لبى أحمد العوضي طلب الفنان شرف الدسوقي والذي طلب منه فرصه في عمل فني يجمع بينهما من خلال فيس بوك.

أحمد العوضي يلبي طلب شريف الدسوقي

في هذا السياق قال أحمد العوضي، إن الشغل مع شريف الدسوقي شرف كبير له، مشيرا إلى أنه سيتعاون معه في القريب العاجل، وذلك بعد النجاح الذي حققه مع نيللي كريم في مسلسل 100 وش.

ومن ناحية أخرى، كان شريف الدسوقي أجاب عن سؤال مذيعة برنامج سابع سما المذاع على قناة النهار: إزاي تقبلت جسمك بعد البتر واتعاملت بالطرف الصناعي؟ قائلًا: "سؤال صعب وقفت أمامه منذ فترة، أنا تقبلت نفسي والموافقة على بتر جزء من جسمي ربنا عداه عليَّ في لمح البصر".

لحظة تقبل عملية البتر

وتابع: "لما رحت للفني اللي هيوفر لي الطرف الصناعي اللي هعيش بيه بعد ما قعد يحكي معايا ساعتين ونصف بيقنعني إزاي هيبقى عندي طرف صناعي وإزاي هعتاد عليه، لقيته رفع بنطلونه ولقيته مركب طرف صناعي، وفي اللحظة دي قلت لنفسي دا قدر جميل من ربنا وشئت أم أبيت كانت كل الأقدار بتقول إني هاروح للحظة البتر".

وأضاف: "فيه لطف خفي خلاني أستقبل عملية بتر جزء من جسمي بصبر وطول بال وبإرادة وفكرة تركيب طرف صناعي مش أمر سهل، وهناك تدريب قاسي جدًّا في العلاج الطبيعي علشان أعرف اتعامل مع الطرف الصناعي".

ولفت شريف الدسوقي: "فاكر لحظة البتر وكل اللي كانوا جايين يزوروني كانوا زعلانين وأنا كان دوري أغير حالتهم النفسية، وكنت بضحك وأهزر وكلهم كانوا مستغربين من تحملي وصبري"

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