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"لحظات التجلي"، مفاجأة كريم محسن في ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

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"لحظات التجلي"، مفاجأة كريم محسن في ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

"لحظات التجلي"، مفاجأة كريم محسن في ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 06:25 مساءً - يتعاون المطرب كريم محسن مع الملحن كريم نيازي في أغنية جديدة بعنوان "لحظات التجلي" والمتوقع طرحها الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات محمود كلازا، وتوزيع إسلام شوقى، مشيرا إلى أنها ستكون مفاجأة في الألبوم الجديد.

الفنان كريم محسن

وكان المطرب كريم محسن، قد طرح مؤخرًا، أغنية بعنوان "وأنت غايب" كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ميكس وماستر محمد ياسر، جيتار مصطفى نصر، تشيلو أحمد حسام، وأغنية أخرى بعنوان "بتحداكي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى الأغنية التي قام بتلحينها وهى من كلمات هانى صارو.

يذكر أن آخر ألبومات كريم محسن كان بعنوان "قابل بقي" وضم 12 أغنية وهي: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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