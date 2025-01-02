عاجل:الكشف عن اخر مستجدات الكهرباء في عدن - أخبار كلمتك

قال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس: برمجة الانقطاعات حاليًا على 14 ساعة انقطاع مقابل ساعتين تشغيل حتى اللحظة .

واضاف:كل محطات التوليد خارج الخدمة باستثناء محطتين فقط:

محطة المنصورة: 40 ميجاوات.

محطة الملعب: 8 ميجاوات.

وإجمالي التوليد في محافظة عدن حاليًا: 48 ميجاوات فقط.

واختتم: من المتوقع ارتفاع العجز بعد الساعة الثانية فجرًا، حيث ستخرج محطة الملعب عن الخدمة بسبب نفاد الديزل.

نهارًا، سينخفض العجز إلى 7 ساعات انقطاع مقابل ساعتين تشغيل نتيجة دخول توليد الطاقة الشمسية 70 ميجاوات، ولكن توليدها يعتمد على حالة الطقس .. على سبيل المثال، صباح الأربعاء انخفض التوليد إلى 20 ميجاوات بسبب كثافة الغيوم و تجري محاولات من بعض مسؤولي السلطة المحلية والحكومة لتأمين كميات من وقود الديزل كسلفة من التجار، إلا أن هذه المحاولات تواجه صعوبات بسبب إغلاق العديد من التجار هواتفهم لتجنب الإحراج.