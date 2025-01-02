قال مجلس الوزراء السعودي : يؤكد ان ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية؛ يأتي حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق،.
واضاف:من خلال إرساء المقومات الاقتصادية والمالية والنقدية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو المستدام، وتوفير فرص العمل.
السعودية تتحدث عن الوديعة لليمن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 12:32 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال مجلس الوزراء السعودي : يؤكد ان ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية؛ يأتي حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق،.
قال مجلس الوزراء السعودي : يؤكد ان ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية؛ يأتي حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق،.
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