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تعرف على العثماني الذي قاد عمل مسلح ضد الحو ثيين وتسبب بوقوع قتلى - أخبار كلمتك

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تعرف على العثماني الذي قاد عمل مسلح ضد الحو ثيين وتسبب بوقوع قتلى - أخبار كلمتك

تعرف على العثماني الذي قاد عمل مسلح ضد الحو ثيين وتسبب بوقوع قتلى - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 01:12 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الناشط ابراهيم عسقين:نايف طاهر العثماني يسكن مدينة كتاب بمحافظة اب اشتبك مع حملة حوثية حاصرت منزله لكنه قاوم  واستطاع قتل  شخصين من افراد الحمله ثم لاذ بالفرار ..
واضاف:انباء تقول ان احد ابناء العثماني وهو الاصغر بينهم اصيب بسبب الرصاص الذي انهمر على منزلهم وانه لفظ انفاسه بعد ان تم اسعافه للمستشفى بيريم ..
فيما الحوثيين يعدون العدة لتفجير منزل العثماني  ...

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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