مقتل واصابة ٢٥ شخص اثر تحشيد للحو ثيين - أخبار كلمتك

شهدت منطقة "المنطاشة" في مديرية جبل رأس بمحافظة الحديدة حادث انقلاب سيارة مروع أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن السيارة من نوع "هايلوكس" قديمة، كانت تقل عددًا كبيرًا من المواطنين في طريق عودتهم إلى منازلهم بعد مشاركتهم في حفل تخرج دفعة مجندين بمنطقة "المبرز"، بدعوة من جماعة الحوثيين.

وأضافت المصادر أن الحادث وقع ضمن سياق حملات التجنيد والتحشيد التي تنظمها الجماعة تحت شعار "الدفاع عن غزة وفلسطين"، مشيرة إلى أن التجمعات التي تدعو إليها الجماعة تزيد من مخاطر الحوادث بسبب الاستخدام العشوائي لوسائل النقل المتهالكة.