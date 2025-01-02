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مقتل واصابة ٢٥ شخص اثر تحشيد للحو ثيين - أخبار كلمتك

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مقتل واصابة ٢٥ شخص اثر تحشيد للحو ثيين - أخبار كلمتك

مقتل واصابة ٢٥ شخص اثر تحشيد للحو ثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 01:12 صباحاً - كلمتك/خاص:

شهدت منطقة "المنطاشة" في مديرية جبل رأس بمحافظة الحديدة حادث انقلاب سيارة مروع أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن السيارة من نوع "هايلوكس" قديمة، كانت تقل عددًا كبيرًا من المواطنين في طريق عودتهم إلى منازلهم بعد مشاركتهم في حفل تخرج دفعة مجندين بمنطقة "المبرز"، بدعوة من جماعة الحوثيين.

وأضافت المصادر أن الحادث وقع ضمن سياق حملات التجنيد والتحشيد التي تنظمها الجماعة تحت شعار "الدفاع عن غزة وفلسطين"، مشيرة إلى أن التجمعات التي تدعو إليها الجماعة تزيد من مخاطر الحوادث بسبب الاستخدام العشوائي لوسائل النقل المتهالكة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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