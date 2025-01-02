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60 ألف جنيه حجم تراجع أسعار سيارات هافال في السوق المصرية - أخبار كلمتك

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60 ألف جنيه حجم تراجع أسعار سيارات هافال في السوق المصرية - أخبار كلمتك

60 ألف جنيه حجم تراجع أسعار سيارات هافال في السوق المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 06:10 مساءً - سيارات هافال، شهدت أسعار السيارات بداية العام الجديد. 2025، ارتفاع ملحوظ في أسعار السيارات، لكن عكس ما جرت العادة تراجعت أسعار سيارات هافال H6 موديل 2025 في السوق المحلي بقيمة تصل نحو 60 ألف جنيه.


أسعار سيارات هافال H6 موديل 2025
 

واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية كافة الموزعين والتجار بالتخفيضات الجديدة التي لحقت أسعار سيارات هافال طرازات 2025، تراوحت قيمة التراجع ما بين 50 الي 60 الف جنية، بالتزامن مع مطلع العام الجديدة 2025، ويساهم في تحسين المبيعات داخل السوق المصرية، ونرصد في التقرير التالي أسعار السيارات وهي كالتالي:- 


يصل سعر الفئة الأولى Standard مليون و400 ألف مليون و350 ألفا
 

يصل سعر ثاني فئة  Deluxe مليون و520 ألف مليون و470 ألفا
 

يصل سعر ثالث فئة Deluxe SR مليون و550 آلاف مليون و500 ألف
 

يصل سعر فئة High Deluxe مليون و680 ألف مليون و620 ألفا
 

وزودت سيارات هافال H6 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.
 

حصلت سيارات هافال علي العديد من وسائل الامان ابرزها 2 وسادة هوائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS،  توزيع إليكتروني للفرامل EBD، خاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC،  أنظمة فرامل ركن إلكترونية EPB،  مساعد للفرامل BA، ثبات إلكتروني، التحكم في الثبات عند المرتفعات، مثبت سرعة،  نظام مراقبة ضغط الاطارات، حساسات ركن خلفية،  كاميرا خلفية

 

وأضافت لسيارات هافال مصابيح أمامية وخلفية LED، مصابيح شبورة خلفية، مرايات كهرباء،  إشارات بالمرايات الجانبية LED، مفتاح ذكي، زر تشغيل / إيقاف المحرك، سخانات بالزجاج الخلفي،  مكيف هواء مانيوال مع وجود مخارج خلفية، جنوط رياضية 18 بوصة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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