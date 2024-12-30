الرئيس السيسي ناعيًا جيمي كارتر: دوره في السلام سيبقى محفورا في سجلات التاريخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:35 صباحاً - نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، متقدمًا بالعزاء لعائلته وللشعب الأمريكي.

وقال الرئيس السيسي، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: “في هذه اللحظة الحزينة، أَتَقَدَّمُ بخالص التعازي إلى عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وإلى رئيس وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، لقد كان الرئيس كارتر رمزًا للجهود الإنسانية والدبلوماسية، إذ ألهم إيمانه العميق بالسلام والعدالة الكثير من الأفراد والمؤسسات حول العالم للسير على دربه، وسيظل دوره البارز في التوصل إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل محفورًا في سجلات التاريخ البيضاء، وتجسد أعماله الإنسانية نموذجًا رفيعًا للمحبة والسلام والإخاء، مما يُبقي ذكراه خالدة كأحد أبرز قادة العالم عطاءً للإنسانية".

واختتم: "رحم الله الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر".





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