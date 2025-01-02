عيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 08:31 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 2 يناير 2025، مقارنة بآخر تحديث له أمس الأربعاء، ليستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3730 جنيهًا للبيع، و3705 جنيهات للشراء.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 صباح اليوم الخميس عند 4262.75 جنيه للبيع، و4234.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في مصر نحو 3907.5 جنيه للبيع، و3881.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية اليوم عند 3730 جنيهًا للبيع، و3705 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 صباح اليوم نحو 3197.25 جنيه للبيع، و3175.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 صباح اليوم الخميس عند عند 2486.75 جنيه للبيع، و 2470 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

استقر سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات الصباحية اليوم في محلات الصاغة عند 2131.5 جنيه للبيع، و 2117.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 صباح اليوم الخميس نحو 1598.5 جنيه للبيع، و1587.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وثبت سعر الجنيه الذهب في مصر صباح اليوم عند 29840 جنيها للبيع، و 29640 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2634.95 دولارا للبيع، و 2634.68 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم 2 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4262.75 جنيه 4234.25 جنيه عيار 22 3907.5 جنيها 3881.5 جنيه عيار 21 3730 جنيها 3705 جنيها عيار 18 3197.25 جنيه 3175.75 جنيه عيار 14 2486.75 جنيه 2470 جنيه عيار 12 2131.5 جنيه 2117.25 جنيه عيار 9 1598.5 جنيه 1587.75 جنيه