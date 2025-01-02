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قرار جديد من المجلس الأعلى للأزهر بشأن استخدام لقب دكتور في المكاتبات الرسمية - أخبار كلمتك

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قرار جديد من المجلس الأعلى للأزهر بشأن استخدام لقب دكتور في المكاتبات الرسمية - أخبار كلمتك

قرار جديد من المجلس الأعلى للأزهر بشأن استخدام لقب دكتور في المكاتبات الرسمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 02:15 صباحاً - قرار المجلس الأعلى للأزهر لسنة 2024 بحظر استخدام لقب دكتور في المكاتبات الرسمية إلا بالضوابط الآتية:


1- من صدر له قرار بصرف المميزات المالية المقررة للحاصلين على مؤهل الدكتوراه.
 

قرار جديد من المجلس الأعلى للأزهر بشأن بحظر استخدام لقب دكتور في المكاتبات الرسمية

2- من صدر له قرار بإيداع المؤهل الإعلى (الدكتوراه) بقرار في ملف خدمته.
 

3- عدم اتخاذ إجراءات تخفيض المدة البينية للترقي للخاضعين لأحكام القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته إلا للحاصلين على هذه المؤهلات الأعلى الماجستير - الدكتوراه الصادرة من الجامعات المصرية أو صادرة من جهات اخرى تم معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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