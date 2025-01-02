اليوم، انطلاق موسم توريد قصب السكر الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 03:45 صباحاً - ينطلق، اليوم الخميس، موسم توريد القصب لعام 2025، حيث تستهدف وزارة التموين شراء 6 ملايين طن من محصول القصب، وإنتاج نحو 650 ألف طن سكر خلال الموسم الجديد.

انطلاق موسم قصب السكر في الموسم الجديد 2025

وأكدت وزارة التموين استقبال المحصول من مزارعي محافظتي المنيا وأسيوط لصالح مصنع أبو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظة المنيا.

وقام صلاح فتحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، بجولة تفقدية مساء أمس الأربعاء، لمصانع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا، للاطمئنان على استعداد المصانع للعمل واستقبال محصول القصب من المزارعين غدا الخميس.



وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصانع السكر التابعة للوزارة تستعد لاستقبال المحصول الجديد بكميات كبيرة على مدار الموسم، مشيرًا إلى التزام الوزارة بسداد مستحقات المزارعين فور التوريد.

وكشف الوزير عن تخصيص حوافز للمزارعين بواقع 50 جنيهًا للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًّا، و100 جنيه للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًّا، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى المقررة لضمان توريد المحصول بكفاءة وسلاسة.

أسعار توريد محصول قصب السكر من المزارعين

ونوه فاروق بأن المخصصات المالية تبلغ 23 مليار جنيه، تتضمن 16 مليار جنيه لشراء المحصول من المزارعين، إضافة إلى 7 مليارات جنيه تكلفة العمليات الصناعية.

ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد حدد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025 عند 2500 جنيه لطن القصب و2400 جنيه لطن البنجر، بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل السكرية الاستراتيجية وزيادة إنتاجيتها.



وتسعى الدولة لتعزيز إنتاج السكر محليًا وتقليل الضغط على العملة الأجنبية من خلال خفض فاتورة الاستيراد، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لدعم الزراعة والصناعة.

وتمتلك الدولة 10 مصانع لإنتاج السكر من البنجر، تنتج 1.8 مليون طن سكر، و8 مصانع أخرى لإنتاج السكر من القصب تنتج، الاخيرة تنتج 1.4 مليون طن من السكر، بإجمالي 3.2 مليون طن في حين يصل استهلاك مصر 3.3 مليون طن في السنة.

التموين: زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

وأشارت وزارة التموين إلى أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الإستراتيجي من السكر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث أن السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين.

وأكدت وزارة التموين أنه لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 % ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج.



وتستهدف وزارة التموين تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وعدم اللجوء إلى استيراد كميات أخرى من الخارج خلال الفترة المقبلة.

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