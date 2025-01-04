«الأعلى للثقافة» يطلق مسابقات للشباب، اعرف طرق التقديم وقيمة الجوائز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 06:20 مساءً - ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، عدد من المسابقات للباحثين والمبدعين الشباب؛ ومن بينها:

مسابقة "مصر بعيون شبابها لعام ٢٠٢٥ "للشباب من سن ١٥ إلى ٣٥عاما في موضوعات والتي تنظمها لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة منى الحديدي.

وتتضمن المسابقة المجالات الفنية التالية:

1. الرسم والتصوير.

2. التصوير الفوتوغرافي.

3. أفلام مصورة قصيرة (reels).

وتوجه المسابقة إلى الفئات العمرية التالية:

- من سن 15 إلى 25 سنة.

- من سن 26 إلى 35 سنة.

يتم نشر الأعمال الفنية الفائزة من خلال المجلس الأعلى للثقافة.

تمنح جوائز مالية وعينية للفائزين وفقًا لما يلي:

أولًا: جوائز المرحلة العمرية (من سن 15 إلى 25) في المجالات التالية الرسم والتصوير + االتصوير الفوتوغرافي + أفلام مصورة قصيرة ( Reels)

- المركز الأول: (7000 جنيه+ شهادة تقدير).

- المركز الثانى: (5000 جنيه+ شهادة تقدير).

المركز الثالث: (3000 جنيه + شهادة تقدير).

ثانيًا: جوائز المرحلة العمرية (من سن 26 إلى 35) في فروع المجالات التالية الرسم والتصوير+ التصوير الفوتوغرافي+ أفلام قصيرة ( Reels):

- المركز الأول: (10000جنيه+ شهادة تقدير).

- المركز الثانى: (5000 جنيه+ شهادة تقدير).

- تسلم الأعمال الفنية بإدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة.

شروط المسابقة:

1- مجال الرسم والتصوير:

- يتقدم المتسابق/ة بعدد (٣ أعمال) كحد أقصى مع توضيح بيانات كل لوحة مع وصف مبسط لها "اسم العمل - سنة الإنتاج - الخامة المستخدمة ".

- الموضوعات المحددة للمسابقة هي ملامح الحياة المصرية (طبيعة- مدن - بورتريه - ملامح مصرية).

- تقبل الأعمال باستخدام (الألوان الزيتية أو الأكريليك- الباستيل- الخشب- الفحم- الرصاص- الإكواريل).

- مقاس اللوحةلا يقل عن ٣٥ سم × ٥٠سم.

2- مجال التصوير الفوتوغرافي:

- يتقدم المتسابق/ة بعدد (٣ أعمال) كحد أقصى مع توضيح بيانات كل صورة ووصف مبسط لها.

- المواضيع المحددة للمسابقة هي ملامح الحياة المصرية (طبيعة- مدن - بورتريه - ملامح مصرية- تصوير وثائقي...الخ).

- يمكن استخدام التعديلات الرقمية على الصورة، وكذلك التقنيات المختلفة مثل الفلاش أو التصوير الليلي.

- تقبل الأعمال بالألوان أو بالأبيض والأسود.

- يتم تقديم الأعمال مطبوعة بصبغة رقمية عالية الجودة بمقاس ٣٠سم × ٤٠ سم.

3- مجال الأفلام القصيرة المصورة (Reels):

• الوصف العام للمسابقة:

تدعو المسابقة المبدعين والمصورين المصريين إلى إنشاء فيديو قصير مدته لا تزيد عن 60 ثانية يركز على إبراز الجوانب الجمالية والثقافية لمصر سواء كان ذلك من خلال تصوير المناطق السياحية، التراث الفني، أو الفنون المتنوعة أو الحرف التراثية بهدف تسليط الضوء على ما يجعل مصر وجهة سياحية وثقافية متميزة حول العالم.

• التفاصيل الفنية:

- تنسيق الفيديو: التسليم بتنسيق MP3 أو MOV بدقة 1080.

- الحد الأقصى للمدة:60 ثانية.

- طريقة التصوير: باستخدام هاتف ذكي فقط.

- برامج المونتاج المسموح بها: أية تطبيقات تحرير فيديو شائعة على الهواتف الذكية مثل In shot, Kine Master , Video shop وغيرها.

- المحتوى: يجب أن يركز الفيديو على الجوانب الجمالية والثقافية لمصر، مثل المعالم السياحية، المناظر الطبيعية، الآثار والفنون التقليدية، إلخ.

- التأثيرات والموسيقى: يمكن استخدام التأثيرات البصرية والموسيقى التصويرية طالما أنها لا تغطى على محتوى الفيديو الرئيسي.

- التدقيق اللغوي: يجب أن يكون الفيديو خالٍ من الأخطاء اللغوية والإملائية.

- موسيقى الفيديو: يفضل استخدام موسيقى أصلية أو موسيقى من مكتبات صوتية مفتوحة المصدر ومرخصة.

- في حال استخدام موسيقى محمية بحقوق الطبع والنشر يجب على المشاركين تقديم دليل على الإذن المناسب.

• المشاهد المصورة:

- يجب أن تكون جميع المشاهد المصورة في الفيديو خالية من أية انتهاكات للخصوصية أو الحقوق الشخصية للآخرين.

- المشاركون مسؤولون عن الحصول على الموافقات اللازمة من الأشخاص الموجودين بالفيديو، خاصة إذا كانوا يظهرون بشكل بارز.

- لا يسمح باستخدام أية مشاهد تنتهك حقوق الملكية الفكرية، مثل الشعارات أو العلامات التجارية المحمية.

- في حال الشك، ينصح المشاركون بتجنب استخدام أية مشاهد قد تشكل انتهاكًا محتملًا.

- تسلم الأعمال على فلاشة USB.

• شروط عامة: على المتسابق أن يرفق: " - صورة بطاقة الرقم القومي. - سيرة ذاتية.

ان يتقدم المتسابق بشخصة أو بوكيل عنه بتوكيل رسمي موثق

في حالة تقدم متسابق تحت السن القانوني ٢١ عام يرجى تقديم تفويض مالي وإداري من ولي الأمر ( ان كان من غير الأب ) مع تقديم خطاب بنكي برقم الحساب الخاص، لتحويل مبلغ قيمة الجائزة المالية للقاصر على رقم الحساب في حالة الفوز..

كذلك أطلق الأعلى للثقافة مسابقة "حماية البيئة واجب ومسئولية"والتي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الاعلى للثقافة برئاسة الدكتور عطية الطنطاوي

للتعرف على شروط المسابقة وقميمة الجوائز كالتالي:



مسابقة "تبسيط الملكية الفكرية للأطفال والنشء والشباب"والتي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أشرف جابر مرسي

للتعرف على شروط المسابقة وقيمة الجوائز كالتالي:





وتسلم الأعمال بمقر المجلس الأعلى للثقافة - ساحة دار الأوبرا المصرية.

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