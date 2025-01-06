دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 06:01 - بهذا الموعد.. صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين بالدولة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:01 - بهذا الموعد.. صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين بالدولة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - بهذا الموعد.. صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين بالدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 06:01 مساءً - أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين في الدولة، حيث سيبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 22 يناير 2025، ويستمر لمدة خمسة أيام.

صرف مرتبات شهر يناير 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص، موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة

أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف رواتب العاملين لشهر يناير سيبدأ من يوم 22 يناير، بينما ستصرف المتأخرات أيام 5، 6، 8، 9 من نفس الشهر، أما بالنسبة لمرتبات شهر فبراير، فستبدأ من 23 فبراير، والمتأخرات ستصرف أيام 6، 9، 10 من الشهر، وبالنسبة لمرتبات شهر مارس، سيبدأ صرفها من 23 مارس، مع صرف المتأخرات أيام 6، 9، 10 من نفس الشهر.

مرتبات شهر يناير
مرتبات شهر يناير

أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2025

شدد دكتور شريف خيري على ضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

صرف المرتبات من خلال أحد الأماكن التالية:

1-ماكينات الصراف الآلي «ATM» سواء كانت تابعة للبنك الأهلي أو بنك مصر أو بنك القاهرة.

2-فروع البنوك وذلك من خلال التوجه إلى الفروع البنكية لمن لا يستطيع استخدام ماكينات الصراف

3-المحافظ الإلكترونية مثل «فودافون كاش» أو «اتصالات كاش».

4-مكاتب البريد يمكن للعاملين بالدولة الذين يستلمون رواتبهم من خلال حسابات البريد صرف رواتبهم من أي مكتب بريد قريب.

صرف المرتبات

جدول مرتبات شهر يناير 2025

الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

درجة المدير العام: 9.200 جنيه.

الدرجة الأولى: 8.200 جنيه.

الدرجة الثانية: 8.000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7.500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7.000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6.500 جنيه.

الدرجة السادسة: 6.000 جنيه.

صرف المرتبات

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025

سيتم صرف مرتبات العاملين في الوزارات والهيئات التالية يوم الأربعاء 22 يناير 2025

مجلس النواب

مجلس الأمن القومي

الجهاز المركزي للمحاسبات

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس الأعلى للصحافة

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وزارة التموين والتجارة الداخلية

وزارة القوى العاملة

وزارة الإسكان والمرافق

وزارة التضامن الاجتماعي

مديريات الطرق والنقل

مرتبات يناير

سيتم صرف مرتبات العاملين في الوزارات والهيئات التالية يوم الخميس 23 يناير 2025

وزارة التعليم العالي

وزارة التنمية المحلية

وزارة العدل

وزارة الكهرباء

وزارة التخطيط

وزارة الاستثمار

وزارة التربية والتعليم

وزارة الزراعة

وزارة الخارجية

وزارة الشباب والرياضة

وزارة المالية

المحكمة الدستورية العليا

الأزهر الشريف

دار الإفتاء المصرية

هيئة النيابة الإدارية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

هيئة قضايا الدولة

مجلس الوزراء

النيابة العامة

اللجنة العليا للانتخابات

اقرأ أيضاً
هل تشهد الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات؟.. وزير المالية يجيب

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين بالقطاعين الخاص والحكومي

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 لـ العاملين في الدولة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:43 - "كله هييجي ويتحاسب".. اول تعليق من أحمد موسى على ترحيل نجل القرضاوي إلى الإمارات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق