الرياضة - 06:01 - بهذا الموعد.. صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين بالدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 06:01 مساءً - أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين في الدولة، حيث سيبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 22 يناير 2025، ويستمر لمدة خمسة أيام.

صرف مرتبات شهر يناير 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص، موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة

أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف رواتب العاملين لشهر يناير سيبدأ من يوم 22 يناير، بينما ستصرف المتأخرات أيام 5، 6، 8، 9 من نفس الشهر، أما بالنسبة لمرتبات شهر فبراير، فستبدأ من 23 فبراير، والمتأخرات ستصرف أيام 6، 9، 10 من الشهر، وبالنسبة لمرتبات شهر مارس، سيبدأ صرفها من 23 مارس، مع صرف المتأخرات أيام 6، 9، 10 من نفس الشهر.

أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2025

شدد دكتور شريف خيري على ضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

صرف المرتبات من خلال أحد الأماكن التالية:

1-ماكينات الصراف الآلي «ATM» سواء كانت تابعة للبنك الأهلي أو بنك مصر أو بنك القاهرة.

2-فروع البنوك وذلك من خلال التوجه إلى الفروع البنكية لمن لا يستطيع استخدام ماكينات الصراف

3-المحافظ الإلكترونية مثل «فودافون كاش» أو «اتصالات كاش».

4-مكاتب البريد يمكن للعاملين بالدولة الذين يستلمون رواتبهم من خلال حسابات البريد صرف رواتبهم من أي مكتب بريد قريب.

جدول مرتبات شهر يناير 2025

الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

درجة المدير العام: 9.200 جنيه.

الدرجة الأولى: 8.200 جنيه.

الدرجة الثانية: 8.000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7.500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7.000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6.500 جنيه.

الدرجة السادسة: 6.000 جنيه.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025

سيتم صرف مرتبات العاملين في الوزارات والهيئات التالية يوم الأربعاء 22 يناير 2025

مجلس النواب

مجلس الأمن القومي

الجهاز المركزي للمحاسبات

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس الأعلى للصحافة

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وزارة التموين والتجارة الداخلية

وزارة القوى العاملة

وزارة الإسكان والمرافق

وزارة التضامن الاجتماعي

مديريات الطرق والنقل

سيتم صرف مرتبات العاملين في الوزارات والهيئات التالية يوم الخميس 23 يناير 2025

وزارة التعليم العالي

وزارة التنمية المحلية

وزارة العدل

وزارة الكهرباء

وزارة التخطيط

وزارة الاستثمار

وزارة التربية والتعليم

وزارة الزراعة

وزارة الخارجية

وزارة الشباب والرياضة

وزارة المالية

المحكمة الدستورية العليا

الأزهر الشريف

دار الإفتاء المصرية

هيئة النيابة الإدارية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

هيئة قضايا الدولة

مجلس الوزراء

النيابة العامة

اللجنة العليا للانتخابات