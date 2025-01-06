الرياضة - 06:01 - بهذا الموعد.. صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين بالدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 06:01 مساءً - أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين في الدولة، حيث سيبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 22 يناير 2025، ويستمر لمدة خمسة أيام.
صرف مرتبات شهر يناير 2025
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مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة
أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف رواتب العاملين لشهر يناير سيبدأ من يوم 22 يناير، بينما ستصرف المتأخرات أيام 5، 6، 8، 9 من نفس الشهر، أما بالنسبة لمرتبات شهر فبراير، فستبدأ من 23 فبراير، والمتأخرات ستصرف أيام 6، 9، 10 من الشهر، وبالنسبة لمرتبات شهر مارس، سيبدأ صرفها من 23 مارس، مع صرف المتأخرات أيام 6، 9، 10 من نفس الشهر.
أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2025
شدد دكتور شريف خيري على ضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
صرف المرتبات من خلال أحد الأماكن التالية:
1-ماكينات الصراف الآلي «ATM» سواء كانت تابعة للبنك الأهلي أو بنك مصر أو بنك القاهرة.
2-فروع البنوك وذلك من خلال التوجه إلى الفروع البنكية لمن لا يستطيع استخدام ماكينات الصراف
3-المحافظ الإلكترونية مثل «فودافون كاش» أو «اتصالات كاش».
4-مكاتب البريد يمكن للعاملين بالدولة الذين يستلمون رواتبهم من خلال حسابات البريد صرف رواتبهم من أي مكتب بريد قريب.
جدول مرتبات شهر يناير 2025
الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.
الدرجة العالية: 10.200 جنيه.
درجة المدير العام: 9.200 جنيه.
الدرجة الأولى: 8.200 جنيه.
الدرجة الثانية: 8.000 جنيه.
الدرجة الثالثة: 7.500 جنيه.
الدرجة الرابعة: 7.000 جنيه.
الدرجة الخامسة: 6.500 جنيه.
الدرجة السادسة: 6.000 جنيه.
جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025
سيتم صرف مرتبات العاملين في الوزارات والهيئات التالية يوم الأربعاء 22 يناير 2025
مجلس النواب
مجلس الأمن القومي
الجهاز المركزي للمحاسبات
المجلس القومي لحقوق الإنسان
المجلس الأعلى للصحافة
الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة القوى العاملة
وزارة الإسكان والمرافق
وزارة التضامن الاجتماعي
مديريات الطرق والنقل
سيتم صرف مرتبات العاملين في الوزارات والهيئات التالية يوم الخميس 23 يناير 2025
وزارة التعليم العالي
وزارة التنمية المحلية
وزارة العدل
وزارة الكهرباء
وزارة التخطيط
وزارة الاستثمار
وزارة التربية والتعليم
وزارة الزراعة
وزارة الخارجية
وزارة الشباب والرياضة
وزارة المالية
المحكمة الدستورية العليا
الأزهر الشريف
دار الإفتاء المصرية
هيئة النيابة الإدارية
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
هيئة قضايا الدولة
مجلس الوزراء
النيابة العامة
اللجنة العليا للانتخابات
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