مشاهير العرب - بـ «اللون الأخضر ومكياج ناعم».. درة تخطف الأنظار بإطلالة جذابة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 06:01 مساءً - الفنانة درة.. تصدرت الفنانة درة التريند على محركات البحث جوجل، بعد ما خطفت الأنظار بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها بصورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وظهرت درة بإطلالة أنيقة مرتدية بلوزة ستان باللون الأخضر، وتسريحة شعر كلاسيكية ومكياج ناعم.

وين صرنا

كشفت الفنانة درة عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير فيلمها «وين صرنا»، الذي تخوض من خلاله التجربة الإخراجية الأولى لها في عالم السينما.

وأضافت: أن من أبرز الصعوبات التي اعترضتني كانت استحالة إعادة تصوير أي مشهد، كما يحدث في الأفلام الروائية، بسبب تتابع الأحداث بشكل سريع والقصف المتواصل على القطاع، بالإضافة إلى إغلاق المعابر، مما حال دون القدرة على التعديل أو إعادة المشاهد في حال حدوث خطأ تقني”.

آخر أعمال الفنانة درة

الذنب 2025 - مسلسل ﻗﺼﻴﺮ، وقامت بدور «نادية»

فيلم صاحبك راجل 2024

فيلم الأجهر، حيث قامت بدور «نهلة»

مسرحية عروسة من جهة إلكترونية 2023

ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ حتى لا يطير الدكان 2022

و يذكر أن آخر أعمال درة فيلم «وين صرنا» من إخراجها وإنتاجها، يحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.