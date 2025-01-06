مشاهير العرب - بسمة بوسيل تكشف عن موعد طرح أحدث أغانيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 06:01 مساءً - تستعد الفنانة بسمة بوسيل لطرح أحدث أعمالها الغنائية خلال الأيام المقبلة، وذلك حسبما أعلنت عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشاركت بوسيل متابعيها وجمهورها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» برومو الأغنية وعلقت قائلة: «صباح الجمال، صحيت مبسوطة الحمد لله فحبيت انكد عليكوا بأغنيتي الجديدة اللي هتنزل يوم 15 يناير».

وتابعت: «أغنية كلاسيكية راقية جدا تحسوا كده إنها بتعبر عن صرخة أنثى، »لأ ثواني«هتبقى أن شاء الله رائعة من روائع الزمن المهبب اللي احنا فيه ده».

وعلى صعيد آخر تصدر اسم كلا من بسمة بوسيل وتامر حسني منذ أيام تريند محرك البحث جوجل، بعد تصريحات طليقها الفنان تامر حسني حول إمكانية عودته لطليقته المطربة بسمة بوسيل.

وقال تامر حسني، في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»: «دي شائعات.. خلينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات مش بالشائعات وندعي الناس ربنا يكرمهم بالسنة الجديدة، وأي حد تألم أو أتعذب السنة اللي فاتت ربنا يكرمهم ويشوفوا أيام جميلة السنة دي».

وأضاف: «يارب السنة دي ميبقاش فيها أي عذاب، تحديدا كل البلاد العربية يارب مانشوفش أحزان تاني».

أبرز أعمال بسمة بوسيل

مؤخرا طرحت بسمة بوسيل أغنية تحمل اسم «البدايات» وهي من إنتاج النجم تامر حسني عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي تعد أولى إصدارتها الخاصة.

أغنية البدايات لـ بسمة بوسيل، من إنتاج تامر حسني، وكلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع فهد.

كلمات أغنية البدايات لـ بسمة بوسيل

وتتضمن كلمات أغنية البدايات الآتي: «البدايات أجمل بص حواليك واسأل، كل حاجة حلوة في أولها يا ريت حلاوتها بتكمل، حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل، والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول، البدايات أجمل بص حواليك واسأل، كل حاجة حلوة في أولها يا ريت حلاوتها بتكمل، حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل، والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول، وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة، وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله».