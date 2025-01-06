مشاهير العرب - «كلك ذوق».. محمد سعد يرد على تامر حسني بعد عرض «الدشاش» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 06:01 مساءً - أعرب الفنان محمد سعد عن سعادته بإشادة الفنان تامر حسني بـ أحدث أعماله السينمائية «الدشاش» الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

وعلق سعد في ستوري عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» على إشادة تامر حسني بـ فليمه «الدشاش» قائلا: «حبيبي ياتمور يا أبو الجدعنة يانجم كلك ذوق في فنك وكلامك شرفتني وفين الألبوم الجديد أنا مستني صبح صبح على الغاليين».

وفي وقت سابق أشاد تامر حسني بـ بفيلم «الدشاش» وكتب عبر ستوري حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «أنا فرحان أوي بردود أفعال الجمهور على فيلم النجم والفنان الكبير محمد سعد الرجل دا ياما أمتعنا بفنه لسنين كتير والنهاردة بيقدم حاجة جديدة لمسيرته وللجماهير وبرضه أمتعنا بيها يستحق كل التقدير والاحترام، مبروك يا نجم يا كبير ربنا يرزقك ويزيدك نجاح».

أبطال فيلم الدشاش

ضم فيلم الدشاش، في بطولته بجانب محمد سعد، عدد من نجوم الفن أبرزهم: زينة، باسم سمرة ونسرين طافش، ورشوان توفيق، مصطفى أبو سريع، ومحمد جمعة، وهو من تأليف جوزيف عطيه وإخراج سامح عبد العزيز.

يعيد فيلم الدشاش التعاون الثاني بين زينة ومحمد سعد بعد تقديمهما معا فيلم بوشكاش الذى تم عرضه في السينمات عام 2008، إضافة إلى ظهور زينة كضيفة في برنامج وش السعد الذي قدمه محمد سعد عام 2016 الذي كان يعتمد على تقديم سعد اسكتشات فنية بمشاركة ضيوفه على خشبة المسرح.

أحداث فيلم «الدشاش»

دارت أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال محمد سعد

يشار أن فيلم الدشاش، يشهد عودة الفنان محمد سعد، إلى السينما بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات، إذ كان آخر أعماله الجزء الثاني من فيلم الكنز، الذي قدمه عام 2019، وشاركه في البطولة: هند صبري، أحمد رزق، أمينة خليل، روبي، وأحمد حاتم، الفيلم من إخراج شريف عرفه.