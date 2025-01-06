أسعار السمك اليوم، ارتفاع 11 صنفًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 06:00 مساءً - الإثنين 06/يناير/2025 - 06:00 م 1/6/2025 6:00:13 PM
أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الإثنين الموافق 6 يناير 2025، في سوق العبور للجملة.
أسعار السمك والجمبري اليوم
«كلمتك» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 6 يناير 2025، في السطور التالية:
سعر السمك اليوم في سوق العبور
- تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 72 إلى 76 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
- تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 69 إلى 71 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
- تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 270 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار السمك اليوم في سوق العبور
- تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر المكرونة خليجي من 75 إلى 95 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
- تراوح سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 115 جنيها للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
سعر السمك اليوم
- تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 75 إلى 115 جنيها للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 330 جنيها، بارتفاع 30 جنيها عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 330 جنيها، بارتفاع 30 جنيها عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
أسعار كيلو السمك اليوم
- تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 150 إلى 270 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
- تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيها عن سعره السابق.
- تراوح سعر الجمبري من 160 جنيهًا إلى 690 جنيها للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
- تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 185 جنيهًا حسب الحجم.
أسعار السمك اليوم
- تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
- تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
- تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
سعر السمك والجمبري في سوق العبور
- تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
- تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
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