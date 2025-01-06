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أسعار السمك اليوم، ارتفاع 11 صنفًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

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أسعار السمك اليوم، ارتفاع 11 صنفًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، ارتفاع 11 صنفًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 06:00 مساءً - الإثنين 06/يناير/2025 - 06:00 م 1/6/2025 6:00:13 PM

اسعار السمك
اسعار السمك

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الإثنين الموافق 6 يناير 2025، في سوق العبور للجملة. 

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اسعار السمك

أسعار السمك والجمبري اليوم

 

 «كلمتك» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 6 يناير 2025، في السطور التالية:  

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اسعار السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

 

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 72 إلى 76 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 69 إلى 71 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 270 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
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اسعار السمك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

 

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 75 إلى 95  جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 115 جنيها للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
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اسعار السمك اليوم

سعر السمك اليوم 

 

  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 75 إلى 115 جنيها للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 330 جنيها، بارتفاع 30 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 330 جنيها، بارتفاع 30 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
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اسعار السمك اليوم

أسعار كيلو السمك اليوم 

 

  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 150 إلى 270 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
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اسعار السمك اليوم
  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الجمبري من 160 جنيهًا إلى 690 جنيها للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 185 جنيهًا حسب الحجم.
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اسعار السمك اليوم

أسعار السمك اليوم 

 

  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
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اسعار السمك اليوم

سعر السمك والجمبري في سوق العبور 

 

  1. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  5. تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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