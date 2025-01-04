مشاهير العرب - قصور الثقافة تعرض «الزيبق» و«لا تشعل الضوء» في نوادي مسرح شرق الدلتا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 06:16 مساءً - بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات عروض نوادي المسرح بقصر ثقافة الزقازيق، والتي تستمر حتى 10 يناير الحالي ضمن برامج وزارة الثقافة، بالعرض المسرحي «الزيبق» من تأليف وإخراج ولاء زكي، والذي يدور حول تأثير التربية القاسية غير الواعية وآثارها النفسية المدمرة على الإنسان، بالإضافة إلى غياب دور المجتمع في احتواء الأشخاص الذين يعانون من الوحدة والتفكك العقلي نتيجة الإفراط في استخدام الهواتف الذكية.

كما تتضمن الفعاليات العرض المسرحي «من أكل البازلاء» لفرقة قصر ثقافة بلبيس من تأليف محمد الشربيني وإخراج أحمد بلطة، ويناقش قضية الشك بأنواعه، حيث يواجه البطل القعيد شكوكا مطلقة تؤدي به إلى العيش في كوابيس مما يعكس صراعه الداخلي بين الواقع والأوهام، أما العرض الثالث فهو «المشنقة» عن نص «الحبل» من تأليف يوجين أونيل وإخراج رضا عواد، وتدور أحداثه حول إبراهيم الذي ينتظر عودة ابنه الذي سرق منه المال، مشروطا بعودة ابنه لشنق نفسه أمامه ليعفو عنه، في وقت يحيك فيه زوج الأخت شعلان مؤامرات للاستيلاء على أموال إبراهيم.

وضمن عروض فرع ثقافة دمياط، قدمت فرقة قصر ثقافة فارسكور العرض المسرحي «لا تشعل الضوء» من تأليف أحمد سعد وإخراج خالد مراد، ويناقش العرض مفهوم العدالة من خلال تسليط الضوء على فكرة أن العدالة ليست مطلقة بل هي نسبية تتفاوت حسب رؤية كل شخص لقضيته وحقه. وبعد العروض، أقيمت ندوات ومناقشات أدارها المخرج محمد الزيني، وناقشها الكاتب مجدي الحمزاوي، والكاتبة صفاء البيلي.. وتناولت المناقشات تدريب الممثل على الأداء، والتجانس بين الممثلين، وتعلم لغة الجسد، وأهمية روح الفريق، بالإضافة إلى نبذة عن تاريخ المسرح، وتعريف الدراماتورج، وسيكولوجية مشاهدة النص، وكيفية تلافي الأخطاء الإخراجية المعتادة.

والعروض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وبرئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتتم بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، حيث يشارك الإقليم بـ24 عرضا من فروعه في الشرقية، الدقهلية، ودمياط.