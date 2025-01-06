بعد عملية الحافلة، نتنياهو يصادق على عمليات عسكرية إضافية في الضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 06:35 مساءً - صادق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، على عمليات عسكرية إضافة فى الضفة الغربية بالأراضى المحتلة، فى مؤشر على تصعيد جديد ضد أصحاب الأرض.

نتنياهو يصادق على عمليات إضافية فى الضفة الغربية

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال، اليوم الإثنين، إن نتنياهو صادق على سلسلة من العمليات الإضافية في الضفة الغربية.

وذكر مكتب نتنياهو، فى منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الإثنين جلسة تقييم للوضع في الضفة الغربية بمشاركة وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء ومسؤولين أمنيين آخرين".

وأضاف مكتب نتنياهو: "وقد صادق رئيس الوزراء على العمليات للقبض على الإرهابيين -مقاومين- وتقديمهم للعدالة، كما صادق على سلسلة من العمليات الدفاعية والهجومية الإضافية في الضفة الغربية".

وكان نتنياهو توعد فى وقت سابق من اليوم، بتصفية الحساب مع من وصفهم بـ "القتلة" بعد مقتل 3 مستوطنين في إطلاق نار وقع بالضفة الغربية.

وأوضح نتنياهو: "سنصل إلى القتلة ونصفي حسابنا معهم ومع كل من ساعدهم، لن يفر منا أحد"، وفق زعمه

مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين في إطلاق نار على حافلة

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت، الإثنين، بمقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين بجروح في إطلاق نار على حافلة بشمال الضفة الغربية.

وذكرت القناة 13 العبرية، أنه "خلال هجوم بالضفة سقط 3 قتلى وأصيب آخرون جراء إطلاق نار على حافلة"، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف حافلة بين مستوطنتي بوندوك وكيدوميم في الضفة الغربية.

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