نقيب الإعلاميين وعميد «إعلام الأزهر» يزوران شيخ الأزهر لتهنئته بذكرى ميلاده 79 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 06:26 مساءً - زار الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس كلية الإعلام، والدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، اليوم الاثنين، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمقر المشيخة.

وتقدّم نقيب الإعلاميين وعميد «إعلام الأزهر» بالتهنئة للإمام الأكبر شيخ الأزهر، بمناسبة ذكرى ميلاده التاسع والسبعين، داعين الله- تعالى- له بدوام الصحة والعافية وأن يعينه على ما يقدمه من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين.

وخلال الزيارة، ناقش الإمام الأكبر شيخ الأزهر مع نقيب الإعلاميين وعميد كلية الإعلام أوجه التعاون بين نقابة الإعلاميين ومؤسسة الأزهر الشريف، لضبط المشهد الإعلامي ورصد التجاوزات والخروقات التي تَحدث في بعض برامج القنوات التليفزيونية والفضائيات، وكذا المشهد الإعلامي في الفضاء الرقمي.