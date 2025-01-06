مشاهير العرب - آخر ألحان محمد رحيم.. نانسي عجرم تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 06:21 مساءً - نانسي عجرم.. تصدرت الفنانة نانسي عجرم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما أعلنت النجمة نانسي عجرم عن أنها تستعد لطرح أغنية جديدة قريبا.

وقالت نانسي عجرم ستكون هذه الأغنية مهداة للملحن الراحل محمد رحيم و قالت: «الأغنية هي آخر أغنية أخذتها من الملحن محمد رحيم الله يرحمه».

شهد حفل نانسي عجرم على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، يوم الجمعة الماضي، موقفا طريفا بينها وبين جمهورها على المسرح.

تفاعلت نانسي عجرم مع تعليقات سمعتها من جمهورها في الحفل قائلة: «أنا بجنن؟ يعني بجنن ولا بجنن؟! لأنه أنا كمان بجنن. تسألوا فادي جوزي بيقولكم أنا بجنن».

آخر أعمال نانسي عجرم

كانت الفنانة نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى «مقسوم»، وهى من كلمات تامر مهدي، وألحان إيهاب عبد الواحد، والأغنية الثانية فجاء اسمها «قلبي يا محتاس»، من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

آخر أعمال الملحن محمد رحيم

جدير بالذكر أن أغنية «بنت اللذينة»، الفنية والتي قدمها للجمهور في الأونة الأخيرة، التي لحنها وكتبها ووزعها.