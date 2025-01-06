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مشاهير العرب - آخر ألحان محمد رحيم.. نانسي عجرم تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - آخر ألحان محمد رحيم.. نانسي عجرم تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آخر ألحان محمد رحيم.. نانسي عجرم تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 06:21 مساءً - نانسي عجرم.. تصدرت الفنانة نانسي عجرم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما أعلنت النجمة نانسي عجرم عن أنها تستعد لطرح أغنية جديدة قريبا.

وقالت نانسي عجرم ستكون هذه الأغنية مهداة للملحن الراحل محمد رحيم و قالت: «الأغنية هي آخر أغنية أخذتها من الملحن محمد رحيم الله يرحمه».

ناسي عجرم

شهد حفل نانسي عجرم على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، يوم الجمعة الماضي، موقفا طريفا بينها وبين جمهورها على المسرح.

تفاعلت نانسي عجرم مع تعليقات سمعتها من جمهورها في الحفل قائلة: «أنا بجنن؟ يعني بجنن ولا بجنن؟! لأنه أنا كمان بجنن. تسألوا فادي جوزي بيقولكم أنا بجنن».

نانسي عجرم

آخر أعمال نانسي عجرم

كانت الفنانة نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى «مقسوم»، وهى من كلمات تامر مهدي، وألحان إيهاب عبد الواحد، والأغنية الثانية فجاء اسمها «قلبي يا محتاس»، من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

الملحن محمد رحيم

آخر أعمال الملحن محمد رحيم

جدير بالذكر أن أغنية «بنت اللذينة»، الفنية والتي قدمها للجمهور في الأونة الأخيرة، التي لحنها وكتبها ووزعها.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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