مشاهير العرب - باللهجة المصرية.. حسين الجسمي يكشف عن آخر أعماله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 07:02 مساءً - حسين الجسمي.. انتشرت الأنباء حول عودة الفنان حسين الجسمي، للغناء باللهجة المصرية مرة أخرى وسط ترحيب وحب من متابعيه في مصر والوطن العربي.

يعود الفنان حسين الجسمي للغناء باللهجة المصرية مرة أخرى، حيث كشف عن التفاصيل الخاصة بالأمر خلال تصريحات تليفزيونية على هامش حفله الغنائي الذي أقيم في مدينة دبي.

وقال الجسمي، ردا على سؤال وجه له عن إمكانية مشاركته في شهر رمضان بأغنية خاصة له، إنه بالطبع تكون هناك أغنية باللهجة المصرية ولا بد أن يتواجد في شهر رمضان بعمل مصري، موضحا: «لا بد أن أتواجد خلال شهر رمضان في مصر لا يصح ألا تكون فيه أغنية مصرية».

تفاصيل حفل حسين الجسمي في دبي

يذكر أن الفنان حسين الجسمي، قدم عددا كبيرا من أغانيه المميزة خلال حفله في دبي، و كان من بينها حتة من قلبي، و6 الصبح، ونسم علينا الهوى، والغرقان، وأما براوه، وأحبك، وعدد آخر من الأغاني، ومن الأغاني المصرية التي قدمها، بشرة خير، وسيادة المواطن، ومتخافوش على مصر، وبالبنط العريض وغيرها.

آخر أعمال حسين الجسمي

جدير بالذكر، أن حسين الجسمي يعيش حالة من النشاط الفني، حيث طرح آخر أعماله التي تحمل اسم «شوق قلبي»، خلال الفترة الماضية، عبر حسابه على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى المختلفة، وأغنية «شوق قلبي» من أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، رؤية وألحان وغناء حسين الجسمي، توزيع زيد عادل.